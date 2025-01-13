13 января 2025

Екатеринбурженка задержана после заявления шефа Сбербанка

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина распорядилась кредиткой мамы после ее смерти, но долг не вернула Фото:

История с заявлением управляющего Свердловским отделением Сбербанка Владислава Шиленко о пропавших деньгах получила неожиданное продолжение. Задержана жительница Екатеринбурга, снявшая наличку с кредитки покойной мамы на похороны. Подробности URA.RU сообщил источник.

«У женщины умерла мама. На следующий день она сняла с ее кредитной карты 150 тысяч рублей на похороны. Уже став полноценной наследницей, она обратилась в Арбитражный суд, ее признали банкротом и освободили от выполнения обязательств перед Сбербанком. Однако Сбербанк доказал, что деньги с кредитки принадлежат ему и не в сумму банкротства не входят», — объяснил собеседник агентства.

В действиях женщины, похоронившей мать, усмотрели признаки кражи и возбудили уголовное дело. Ее задержали, а позже поместили под подписку о невыезде. Из ее квартиры изъяли бытовую технику, на которую будет наложен арест, чтобы компенсировать банку материальный ущерб.

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История с заявлением управляющего Свердловским отделением Сбербанка Владислава Шиленко о пропавших деньгах получила неожиданное продолжение. Задержана жительница Екатеринбурга, снявшая наличку с кредитки покойной мамы на похороны. Подробности URA.RU сообщил источник. «У женщины умерла мама. На следующий день она сняла с ее кредитной карты 150 тысяч рублей на похороны. Уже став полноценной наследницей, она обратилась в Арбитражный суд, ее признали банкротом и освободили от выполнения обязательств перед Сбербанком. Однако Сбербанк доказал, что деньги с кредитки принадлежат ему и не в сумму банкротства не входят», — объяснил собеседник агентства. В действиях женщины, похоронившей мать, усмотрели признаки кражи и возбудили уголовное дело. Ее задержали, а позже поместили под подписку о невыезде. Из ее квартиры изъяли бытовую технику, на которую будет наложен арест, чтобы компенсировать банку материальный ущерб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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