Екатеринбурженка задержана после заявления шефа Сбербанка

14 января 2025 в 13:25 Размер текста - 17 +

Женщина распорядилась кредиткой мамы после ее смерти, но долг не вернула Фото: Денис Моргунов © URA.RU История с заявлением управляющего Свердловским отделением Сбербанка Владислава Шиленко о пропавших деньгах получила неожиданное продолжение. Задержана жительница Екатеринбурга, снявшая наличку с кредитки покойной мамы на похороны. Подробности URA.RU сообщил источник. «У женщины умерла мама. На следующий день она сняла с ее кредитной карты 150 тысяч рублей на похороны. Уже став полноценной наследницей, она обратилась в Арбитражный суд, ее признали банкротом и освободили от выполнения обязательств перед Сбербанком. Однако Сбербанк доказал, что деньги с кредитки принадлежат ему и не в сумму банкротства не входят», — объяснил собеседник агентства. В действиях женщины, похоронившей мать, усмотрели признаки кражи и возбудили уголовное дело. Ее задержали, а позже поместили под подписку о невыезде. Из ее квартиры изъяли бытовую технику, на которую будет наложен арест, чтобы компенсировать банку материальный ущерб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

История с заявлением управляющего Свердловским отделением Сбербанка Владислава Шиленко о пропавших деньгах получила неожиданное продолжение. Задержана жительница Екатеринбурга, снявшая наличку с кредитки покойной мамы на похороны. Подробности URA.RU сообщил источник. «У женщины умерла мама. На следующий день она сняла с ее кредитной карты 150 тысяч рублей на похороны. Уже став полноценной наследницей, она обратилась в Арбитражный суд, ее признали банкротом и освободили от выполнения обязательств перед Сбербанком. Однако Сбербанк доказал, что деньги с кредитки принадлежат ему и не в сумму банкротства не входят», — объяснил собеседник агентства. В действиях женщины, похоронившей мать, усмотрели признаки кражи и возбудили уголовное дело. Ее задержали, а позже поместили под подписку о невыезде. Из ее квартиры изъяли бытовую технику, на которую будет наложен арест, чтобы компенсировать банку материальный ущерб.