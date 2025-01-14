Авиакомпания вернула Нурмагомедову деньги за билеты после снятия с рейса

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Компания Frontier Airlines вернула Хабибу Нурмагомедову деньги за билет после снятия с рейса
Компания Frontier Airlines вернула Хабибу Нурмагомедову деньги за билет после снятия с рейса Фото:

Американская авиакомпания Frontier Airlines возместила деньги бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову за билеты после инцидента на борту самолета. Нурмагомедову и его попутчикам были возвращены средства за авиабилеты, несмотря на сложности во время предварительного инструктажа перед вылетом, говорится в заявлении авиакомпании.

«Нурмагомедову вернули деньги за билет после того, как его сняли с самолета», — пишет MMA Fighting со ссылкой на сообщение компании. Издание подчеркнуло, что 11 января 2025 года перед вылетом из Лас-Вегаса в Сан-Франциско бортпроводник начал проводить инструктаж для пассажиров, сидящих у аварийных выходов. Одним из них был Хабиб Нурмагомедов. Стюардесса несколько раз обратился к Нурмагомедову с вопросом о его готовности и способности оказать помощь в случае необходимости. Однако, по утверждению бортпроводника, Нурмагомедов так и не ответил.

В итоге, из-за невосприимчивости экс-чемпиона UFC к запросам экипажа и отказов от смены места, его попросили покинуть самолет. В заявлении авиакомпании подчеркивается, что действия персонала были вызваны исключительно соображениями безопасности и не имели отношения к этнической принадлежности спортсмена.

Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отметил, что стюардесса сразу проявила к нему предвзятость, обратившись с вопросами и предложением пересесть на другое место. Нурмагомедов описал случившееся как провокацию и выразил надежду на то, что люди проявят больше доброты.

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Американская авиакомпания Frontier Airlines возместила деньги бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову за билеты после инцидента на борту самолета. Нурмагомедову и его попутчикам были возвращены средства за авиабилеты, несмотря на сложности во время предварительного инструктажа перед вылетом, говорится в заявлении авиакомпании. «Нурмагомедову вернули деньги за билет после того, как его сняли с самолета», — пишет MMA Fighting со ссылкой на сообщение компании. Издание подчеркнуло, что 11 января 2025 года перед вылетом из Лас-Вегаса в Сан-Франциско бортпроводник начал проводить инструктаж для пассажиров, сидящих у аварийных выходов. Одним из них был Хабиб Нурмагомедов. Стюардесса несколько раз обратился к Нурмагомедову с вопросом о его готовности и способности оказать помощь в случае необходимости. Однако, по утверждению бортпроводника, Нурмагомедов так и не ответил. В итоге, из-за невосприимчивости экс-чемпиона UFC к запросам экипажа и отказов от смены места, его попросили покинуть самолет. В заявлении авиакомпании подчеркивается, что действия персонала были вызваны исключительно соображениями безопасности и не имели отношения к этнической принадлежности спортсмена. Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отметил, что стюардесса сразу проявила к нему предвзятость, обратившись с вопросами и предложением пересесть на другое место. Нурмагомедов описал случившееся как провокацию и выразил надежду на то, что люди проявят больше доброты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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