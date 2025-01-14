Мэрия Альметьевска рассказала жителям, где укрыться от беспилотников

Мэрия Альметьевска опубликовала список подвальных укрытий
© Служба новостей «URA.RU»
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В Альметьевске по поручению администрации открыты убежища
В Альметьевске по поручению администрации открыты убежища Фото:

На фоне продолжающейся угрозы беспилотников мэрия Альметьевска (Республика Татарстан) опубликовала список укрытий. Руководитель исполнительного комитета города Айнур Исхаков поручил управляющим компаниям обеспечить доступ ко всем жилым домам и подвальным помещениям, которые могут использоваться в качестве укрытий.

«Дано поручение всем управляющим компаниям об открытии каждого дома и всех подвальных помещений, которые считаются укрытиями, просим вас сохранять спокойствие», — написал Исхаков в своем telegram-канале. Администрация города опубликовала список укрытий.

Ранее администрация города предупредила местных жителей о возможности нападений с использованием дронов. В связи с этим населению настоятельно рекомендуется принять необходимые меры предосторожности, включая перемещение в подвальные помещения и ограничение пребывания около оконных проемов.

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На фоне продолжающейся угрозы беспилотников мэрия Альметьевска (Республика Татарстан) опубликовала список укрытий. Руководитель исполнительного комитета города Айнур Исхаков поручил управляющим компаниям обеспечить доступ ко всем жилым домам и подвальным помещениям, которые могут использоваться в качестве укрытий. «Дано поручение всем управляющим компаниям об открытии каждого дома и всех подвальных помещений, которые считаются укрытиями, просим вас сохранять спокойствие», — написал Исхаков в своем telegram-канале. Администрация города опубликовала список укрытий. Ранее администрация города предупредила местных жителей о возможности нападений с использованием дронов. В связи с этим населению настоятельно рекомендуется принять необходимые меры предосторожности, включая перемещение в подвальные помещения и ограничение пребывания около оконных проемов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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