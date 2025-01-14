Мэрия Альметьевска рассказала жителям, где укрыться от беспилотников

На фоне продолжающейся угрозы беспилотников мэрия Альметьевска (Республика Татарстан) опубликовала список укрытий. Руководитель исполнительного комитета города Айнур Исхаков поручил управляющим компаниям обеспечить доступ ко всем жилым домам и подвальным помещениям, которые могут использоваться в качестве укрытий.
«Дано поручение всем управляющим компаниям об открытии каждого дома и всех подвальных помещений, которые считаются укрытиями, просим вас сохранять спокойствие», — написал Исхаков в своем telegram-канале. Администрация города опубликовала список укрытий.
Ранее администрация города предупредила местных жителей о возможности нападений с использованием дронов. В связи с этим населению настоятельно рекомендуется принять необходимые меры предосторожности, включая перемещение в подвальные помещения и ограничение пребывания около оконных проемов.
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