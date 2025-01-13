Привилегированные акции «Сургутнефтегаза», нефтяной компании из ХМАО, могут принести рекордные дивиденды благодаря росту курса доллара и высоким доходам компании. Об этом сообщили аналитики «Альфа-Инвестиций» в своём прогнозе.
«Аналитики „Альфа-Инвестиций“ предполагают, что операционная прибыль „Сургутнефтегаза“ за 2024 год будет около 450 млрд рублей, доход от кубышки — от 730 млрд до триллиона рублей, прибыль за вычетом налога — 0,9–1,2 трлн рублей. Акционеры могут получить 8,7–10,7 рубля по привилегированным бумагам, что составит 15–18,5% доходности к цене сейчас», — отметили эксперты в тelegram-канале.
Размер дивидендов по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» рассчитываются по следующей схеме: 10% от чистой прибыли компании делят между владельцами четверти всех акций. Получается, акционеры получают 40% прибыли на одну акцию за год.
Эти дивиденды напрямую зависят от доходов компании, которые складываются из нескольких источников. Главные из них — прибыль от добычи и переработки нефти, проценты от сбережений и дополнительный доход от роста курса доллара, так как большая часть её сбережений хранится в этой валюте. В начале 2024 года в «кубышке» компании лежало 5,66 трлн руб. По прогнозам, общий доход компании за год может превысить триллион рублей.
Однако, несмотря на высокую доходность, эксперты считают, что резкого роста цен на акции ждать не стоит. «Выплата разовая, поэтому она вряд ли сильно подтолкнёт котировки. Но если ключевая ставка снизится, интерес к бумагам может вырасти», — говорят аналитики «Альфа-Инвестиций».
Агентство URA.RU направило запросы в пресс-службу «Сургутнефтегаза». На момент публикации новости ответы не поступил.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» и ряд нефтесервисных компаний ХМАО попали под санкции США. Новый список американский Минфин опубликовал в начале января.
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