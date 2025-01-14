В Курганской области завершили расследование ЧП с рабочим челябинской компании

На курганской трассе «КАМАЗ» переехал дорожника из челябинской компании
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Рабочий получил тяжелые травмы во время ремонта трассы в Курганской области
Рабочий получил тяжелые травмы во время ремонта трассы в Курганской области Фото:

В Курганской области завершилось расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с дорожным рабочим компании ООО «Стройтех» из Челябинска на участке автодороги Юргамыш — Куртамыш. Уголовное дело возбуждать не стали, так как пострадавший нарушил технику безопасности, сообщили URA.RU источники, знакомые с ситуацией.

«Во время ремонта дороги под асфальтоукладчик попал камень, из-за чего техника остановилась. Рабочий наклонился под машину, чтобы достать камень, но, выходя из-за нее, не убедился в безопасности. В этот момент его задел кабиной проезжавший зерновоз „КАМАЗ“, после чего задняя ось грузовика переехала ноги рабочего», — рассказал источник агентства.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили сначала в Юргамышскую межрайонную больницу, затем перевезли в Курганскую больницу скорой помощи. Медики диагностировали у мужчины политравму, переломы обеих ног, ушиб правого легкого и травматический шок второй степени.

Также информация подтверждается по данным с сайта трудовой инспекции. Отмечается, что причинами несчастного случая явились: нарушение правил дорожного движения, а также недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда. «Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности», — пишет трудовая инспекция.

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В Курганской области завершилось расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с дорожным рабочим компании ООО «Стройтех» из Челябинска на участке автодороги Юргамыш — Куртамыш. Уголовное дело возбуждать не стали, так как пострадавший нарушил технику безопасности, сообщили URA.RU источники, знакомые с ситуацией. «Во время ремонта дороги под асфальтоукладчик попал камень, из-за чего техника остановилась. Рабочий наклонился под машину, чтобы достать камень, но, выходя из-за нее, не убедился в безопасности. В этот момент его задел кабиной проезжавший зерновоз „КАМАЗ“, после чего задняя ось грузовика переехала ноги рабочего», — рассказал источник агентства. Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили сначала в Юргамышскую межрайонную больницу, затем перевезли в Курганскую больницу скорой помощи. Медики диагностировали у мужчины политравму, переломы обеих ног, ушиб правого легкого и травматический шок второй степени. Также информация подтверждается по данным с сайта трудовой инспекции. Отмечается, что причинами несчастного случая явились: нарушение правил дорожного движения, а также недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда. «Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности», — пишет трудовая инспекция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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