Как ФСБ накрывала нарколабораторию свердловского чиновника: фото и видео

Появились кадры с плантации конопли, которую, по версии следствия, вместе с товарищами держал начальник отдела земледелия и семеноводства свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игорь Крупский. Операцию в Белоярском районе проводила ФСБ. Фото и видео оказались в распоряжении URA.RU.
Судя по видео, наркотик рассаживали в горшки в оборудованном контейнере. Там же складировали все необходимое для выращивания. В квартире сообщника Крупского — Семена З. — нашли сверстки и мешки, готовые к фасовке конопли.
Игорь Крупский попался на культивировании вещества перед Новым годом, но об операции стало известно 13 января с подачи URA.RU. По данным источника агентства, вместе с экс-чиновником работал не только Семен З., (он сейчас на свободе, ему назначен запрет определенных действий), но и пожарный МЧС. Его, как и Крупского, арестовали. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ — 30 («Приготовление к преступлению») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»).
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