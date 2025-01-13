13 января 2025

Как ФСБ накрывала нарколабораторию свердловского чиновника: фото и видео

Появились кадры операции на плантации конопли сотрудника минАПК в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, конопля, наркотики, обыск
Силовики проводили операцию перед Новым годом (архивное фото) Фото:

Появились кадры с плантации конопли, которую, по версии следствия, вместе с товарищами держал начальник отдела земледелия и семеноводства свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игорь Крупский. Операцию в Белоярском районе проводила ФСБ. Фото и видео оказались в распоряжении URA.RU.

Судя по видео, наркотик рассаживали в горшки в оборудованном контейнере. Там же складировали все необходимое для выращивания. В квартире сообщника Крупского — Семена З. — нашли сверстки и мешки, готовые к фасовке конопли.

Новость по теме
Свердловский чиновник держал нарколабораторию, ее накрыла ФСБ

Игорь Крупский попался на культивировании вещества перед Новым годом, но об операции стало известно 13 января с подачи URA.RU. По данным источника агентства, вместе с экс-чиновником работал не только Семен З., (он сейчас на свободе, ему назначен запрет определенных действий), но и пожарный МЧС. Его, как и Крупского, арестовали. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ — 30 («Приготовление к преступлению») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»).

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Появились кадры с плантации конопли, которую, по версии следствия, вместе с товарищами держал начальник отдела земледелия и семеноводства свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игорь Крупский. Операцию в Белоярском районе проводила ФСБ. Фото и видео оказались в распоряжении URA.RU. Судя по видео, наркотик рассаживали в горшки в оборудованном контейнере. Там же складировали все необходимое для выращивания. В квартире сообщника Крупского — Семена З. — нашли сверстки и мешки, готовые к фасовке конопли. Игорь Крупский попался на культивировании вещества перед Новым годом, но об операции стало известно 13 января с подачи URA.RU. По данным источника агентства, вместе с экс-чиновником работал не только Семен З., (он сейчас на свободе, ему назначен запрет определенных действий), но и пожарный МЧС. Его, как и Крупского, арестовали. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ — 30 («Приготовление к преступлению») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»).
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© Служба новостей «URA.RU»
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