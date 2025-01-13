13 января 2025

Приложение санкционного банка «Сургутнефтегаза» пропало из App Store

© Служба новостей «URA.RU»
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«Сургутнефтегазбанк» попал в санкционный список США
«Сургутнефтегазбанк» попал в санкционный список США Фото:

Приложение «Сургутнефтегазбанка», принадлежащего нефтяной компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО, исчезло из App Store. Банк сообщил клиентам, что это временное неудобство.

«Приложение „СНГБ Онлайн“ для iPhone временно недоступно для скачивания в App Store. Просим вас не удалять уже установленное приложение — оно продолжит работать в обычном режиме», — сообщила пресс-служба банка на официальном сайте.

Клиентам, которые не успели скачать приложение, банк предлагает воспользоваться веб-версией: установить ее на рабочий стол смартфона. Проблемы с доступностью мобильной платформы СНГБ коснулись только пользователей iPhone.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу банка для получения дополнительных комментариев. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» и его дочерние общества попали под санкции США. Из-за информации об ограничениях упала цена на акции компании.

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Приложение «Сургутнефтегазбанка», принадлежащего нефтяной компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО, исчезло из App Store. Банк сообщил клиентам, что это временное неудобство. «Приложение „СНГБ Онлайн“ для iPhone временно недоступно для скачивания в App Store. Просим вас не удалять уже установленное приложение — оно продолжит работать в обычном режиме», — сообщила пресс-служба банка на официальном сайте. Клиентам, которые не успели скачать приложение, банк предлагает воспользоваться веб-версией: установить ее на рабочий стол смартфона. Проблемы с доступностью мобильной платформы СНГБ коснулись только пользователей iPhone. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу банка для получения дополнительных комментариев. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» и его дочерние общества попали под санкции США. Из-за информации об ограничениях упала цена на акции компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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