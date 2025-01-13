Приложение санкционного банка «Сургутнефтегаза» пропало из App Store

Приложение «Сургутнефтегазбанка», принадлежащего нефтяной компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО, исчезло из App Store. Банк сообщил клиентам, что это временное неудобство.
«Приложение „СНГБ Онлайн“ для iPhone временно недоступно для скачивания в App Store. Просим вас не удалять уже установленное приложение — оно продолжит работать в обычном режиме», — сообщила пресс-служба банка на официальном сайте.
Клиентам, которые не успели скачать приложение, банк предлагает воспользоваться веб-версией: установить ее на рабочий стол смартфона. Проблемы с доступностью мобильной платформы СНГБ коснулись только пользователей iPhone.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу банка для получения дополнительных комментариев. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» и его дочерние общества попали под санкции США. Из-за информации об ограничениях упала цена на акции компании.
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