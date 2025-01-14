Российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре

Российские военные успешно вытеснили украинские силы из огнеупорного комбината в Часовом Яре (ДНР), и перешли к следующему этапу операции — зачистке многоэтажных зданий в городе. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Завод огнеупоров после достаточно серьезного сопротивления ВСУ оставили. Штурмовые действия наших подразделений были достаточно эффективными, противник отброшен сейчас в частный сектор немного южнее огнеупорного завода и немного западнее в частный сектор», — сказал Кимаковский в эфире «Первого канала». Советник сообщил, что боевые операции уже распространились за пределы огнеупорного завода.
Основное внимание уделяется зачистке многоэтажных зданий в этом районе. После успешного штурма огнеупорного завода, российские подразделения продолжают операцию, расширяя контроль над территорией Часового Яра.
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