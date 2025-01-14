Российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре

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ВС РФ занимаются зачисткой Часов Яра
ВС РФ занимаются зачисткой Часов Яра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные успешно вытеснили украинские силы из огнеупорного комбината в Часовом Яре (ДНР), и перешли к следующему этапу операции — зачистке многоэтажных зданий в городе. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Завод огнеупоров после достаточно серьезного сопротивления ВСУ оставили. Штурмовые действия наших подразделений были достаточно эффективными, противник отброшен сейчас в частный сектор немного южнее огнеупорного завода и немного западнее в частный сектор», — сказал Кимаковский в эфире «Первого канала». Советник сообщил, что боевые операции уже распространились за пределы огнеупорного завода.

Основное внимание уделяется зачистке многоэтажных зданий в этом районе. После успешного штурма огнеупорного завода, российские подразделения продолжают операцию, расширяя контроль над территорией Часового Яра. 

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Российские военные успешно вытеснили украинские силы из огнеупорного комбината в Часовом Яре (ДНР), и перешли к следующему этапу операции — зачистке многоэтажных зданий в городе. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «Завод огнеупоров после достаточно серьезного сопротивления ВСУ оставили. Штурмовые действия наших подразделений были достаточно эффективными, противник отброшен сейчас в частный сектор немного южнее огнеупорного завода и немного западнее в частный сектор», — сказал Кимаковский в эфире «Первого канала». Советник сообщил, что боевые операции уже распространились за пределы огнеупорного завода. Основное внимание уделяется зачистке многоэтажных зданий в этом районе. После успешного штурма огнеупорного завода, российские подразделения продолжают операцию, расширяя контроль над территорией Часового Яра. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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