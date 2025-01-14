Песков — URA.RU: США затягивают Армению в свой кильватер

США затягивают в свой кильватер все новые страны, и одной из них становится Армения. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о готовящемся подписании документа о стратегическом партнерстве между Арменией и США, это никогда не способствовало стабилизации ситуации на Кавказе.
«Соединенные Штаты особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать, наоборот. И вот как раз в контексте этих действий Соединенные Штаты пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны», — заявил Песков.
Вместе с тем в Кремле подписание таких документов считают суверенным правом «армянских друзей». «Это суверенное право Армении развивать отношения по всем азимутам. Мы, по-прежнему, исходим из главного: у нас свои двусторонние отношения с Арменией, мы дорожим этими отношениями, мы намерены их развивать и дальше. Тем более что помимо двусторонних аспектов, для нас очень важны, конечно, аспекты нашего взаимодействия в рамках интеграционных процессов, в том числе ЕАЭС. Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа. Из этого мы и исходим», — подчеркнул представитель Кремля.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен планируют сегодня подписать документ о стратегическом партнерстве между Арменией и США. Церемония состоится в Вашингтоне и будет транслироваться в прямом эфире.
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