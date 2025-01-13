Вскоре после возвращения в НХЛ челябинский хоккеист Ничушкин получил травму

Через полтора месяца после возвращения в Национальную хоккейную лигу челябинский хоккеист Валерий Ничушкин получил тяжелую травму. Об этом сообщают специализированные СМИ.
«Российский нападающий клуба НХЛ „Колорадо Эвеланш“ Валерий Ничушкин будет восстанавливаться после травмы, полученной в матче с „Виннипег Джетс“ в ночь на 1 января, дольше, чем предполагалось ранее. Ранее сообщалось, что на восстановление у хоккеиста уйдет от семи до десяти дней», — сообщает издание «Чемпионат.com».
Ничушкин получил травму нижней части тела. Теперь он в долгосрочном списке травмированных.
Нападающий вышел на лед только в середине ноября после полугодового отстранения от игр без сохранения зарплаты. Отстранен он был из-за нарушения условий программы лиги по помощи игрокам.
Ничушкину 29 лет. Он является воспитанником хоккейной школы «Трактор». С 2013 года выступает в Национальной хоккейной лиге. Играл за «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш», с которой в 2022 году выиграл Кубок Стэнли.
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