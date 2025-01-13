13 января 2025

Вскоре после возвращения в НХЛ челябинский хоккеист Ничушкин получил травму

© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела
Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела Фото:

Через полтора месяца после возвращения в Национальную хоккейную лигу челябинский хоккеист Валерий Ничушкин получил тяжелую травму. Об этом сообщают специализированные СМИ.

«Российский нападающий клуба НХЛ „Колорадо Эвеланш“ Валерий Ничушкин будет восстанавливаться после травмы, полученной в матче с „Виннипег Джетс“ в ночь на 1 января, дольше, чем предполагалось ранее. Ранее сообщалось, что на восстановление у хоккеиста уйдет от семи до десяти дней», — сообщает издание «Чемпионат.com».

Ничушкин получил травму нижней части тела. Теперь он в долгосрочном списке травмированных.

Нападающий вышел на лед только в середине ноября после полугодового отстранения от игр без сохранения зарплаты. Отстранен он был из-за нарушения условий программы лиги по помощи игрокам.

Ничушкину 29 лет. Он является воспитанником хоккейной школы «Трактор». С 2013 года выступает в Национальной хоккейной лиге. Играл за «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш», с которой в 2022 году выиграл Кубок Стэнли.

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Через полтора месяца после возвращения в Национальную хоккейную лигу челябинский хоккеист Валерий Ничушкин получил тяжелую травму. Об этом сообщают специализированные СМИ. «Российский нападающий клуба НХЛ „Колорадо Эвеланш“ Валерий Ничушкин будет восстанавливаться после травмы, полученной в матче с „Виннипег Джетс“ в ночь на 1 января, дольше, чем предполагалось ранее. Ранее сообщалось, что на восстановление у хоккеиста уйдет от семи до десяти дней», — сообщает издание «Чемпионат.com». Ничушкин получил травму нижней части тела. Теперь он в долгосрочном списке травмированных. Нападающий вышел на лед только в середине ноября после полугодового отстранения от игр без сохранения зарплаты. Отстранен он был из-за нарушения условий программы лиги по помощи игрокам. Ничушкину 29 лет. Он является воспитанником хоккейной школы «Трактор». С 2013 года выступает в Национальной хоккейной лиге. Играл за «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш», с которой в 2022 году выиграл Кубок Стэнли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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