Челябинский губернатор Текслер посетил новую амбулаторию в селе Травники

Текслер 14 января посетил амбулаторию в Травниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 января посетил открывшуюся после капитального ремонта врачебную амбулаторию в селе Травники Чебаркульского района. Об этом с места события передает корреспондент URA.RU. Текслер ранее возмутился, что ремонт здания амбулатории сильно затягивается по вине подрядчика.

«Объект [в селе Травники] ремонтировали в рамках программы „Модернизация первичного звена здравоохранения“ национального проекта „Здравоохранение“. Программа продолжается, в том числе и в Чебаркульском районе. В планах в этом году капитально отремонтировать амбулаторию в Кундравах, в следующем году — в Филимонов. Строительство и реконструкция ФАПов в Чебаркульском районе, в целом, завершена. Сейчас переходим на крупные объекты», — сказал Текслер, передает корреспондент URA.RU.

Врачебная амбулатория в селе Травники обслуживает порядка 7 924 человек. Прием ведут терапевты, педиатры, а также зубной врач и акушер. Здание врачебной амбулатории имело высокий износ — более 80%. Поэтому было принято решение провести капитальный ремонт объекта.

В декабре 2024 года здание введено в эксплуатацию, начался прием пациентов. Также во врачебную амбулаторию села Травники закуплено пять единиц медицинского оборудования.

Реконструкция врачебной амбулатории в селе Травники серьезно затянулась, что ранее возмутило Текслера. Объект должны были сдать в сентябре 2023 года. Сроки сорвал подрядчик. Нарушения сроков грубые, это меня не устраивает, говорил в ноябре 2023 года во время визита в Чебаркульский район Текслер.

Текслер пообщался с врачами амбулатории в Травниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пациенты довольны обновленным зданием амбулатории в Травниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU