Челябинский губернатор Текслер посетил амбулаторию, которой ранее был крайне недоволен. Фото, видео

Челябинский губернатор Текслер посетил новую амбулаторию в селе Травники
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Травники. Челябинск
Текслер 14 января посетил амбулаторию в Травниках Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 января посетил открывшуюся после капитального ремонта врачебную амбулаторию в селе Травники Чебаркульского района. Об этом с места события передает корреспондент URA.RU. Текслер ранее возмутился, что ремонт здания амбулатории сильно затягивается по вине подрядчика.

«Объект [в селе Травники] ремонтировали в рамках программы „Модернизация первичного звена здравоохранения“ национального проекта „Здравоохранение“. Программа продолжается, в том числе и в Чебаркульском районе. В планах в этом году капитально отремонтировать амбулаторию в Кундравах, в следующем году — в Филимонов. Строительство и реконструкция ФАПов в Чебаркульском районе, в целом, завершена. Сейчас переходим на крупные объекты», — сказал Текслер, передает корреспондент URA.RU.

Врачебная амбулатория в селе Травники обслуживает порядка 7 924 человек. Прием ведут терапевты, педиатры, а также зубной врач и акушер. Здание врачебной амбулатории имело высокий износ — более 80%. Поэтому было принято решение провести капитальный ремонт объекта.

В декабре 2024 года здание введено в эксплуатацию, начался прием пациентов. Также во врачебную амбулаторию села Травники закуплено пять единиц медицинского оборудования.

Реконструкция врачебной амбулатории в селе Травники серьезно затянулась, что ранее возмутило Текслера. Объект должны были сдать в сентябре 2023 года. Сроки сорвал подрядчик. Нарушения сроков грубые, это меня не устраивает, говорил в ноябре 2023 года во время визита в Чебаркульский район Текслер.

Травники. Челябинск
Текслер пообщался с врачами амбулатории в Травниках
Фото:
Травники. Челябинск
Пациенты довольны обновленным зданием амбулатории в Травниках
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 января посетил открывшуюся после капитального ремонта врачебную амбулаторию в селе Травники Чебаркульского района. Об этом с места события передает корреспондент URA.RU. Текслер ранее возмутился, что ремонт здания амбулатории сильно затягивается по вине подрядчика. «Объект [в селе Травники] ремонтировали в рамках программы „Модернизация первичного звена здравоохранения“ национального проекта „Здравоохранение“. Программа продолжается, в том числе и в Чебаркульском районе. В планах в этом году капитально отремонтировать амбулаторию в Кундравах, в следующем году — в Филимонов. Строительство и реконструкция ФАПов в Чебаркульском районе, в целом, завершена. Сейчас переходим на крупные объекты», — сказал Текслер, передает корреспондент URA.RU. Врачебная амбулатория в селе Травники обслуживает порядка 7 924 человек. Прием ведут терапевты, педиатры, а также зубной врач и акушер. Здание врачебной амбулатории имело высокий износ — более 80%. Поэтому было принято решение провести капитальный ремонт объекта. В декабре 2024 года здание введено в эксплуатацию, начался прием пациентов. Также во врачебную амбулаторию села Травники закуплено пять единиц медицинского оборудования. Реконструкция врачебной амбулатории в селе Травники серьезно затянулась, что ранее возмутило Текслера. Объект должны были сдать в сентябре 2023 года. Сроки сорвал подрядчик. Нарушения сроков грубые, это меня не устраивает, говорил в ноябре 2023 года во время визита в Чебаркульский район Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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