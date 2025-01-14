Володин: военнослужащих в Курской области приравняют к участникам СВО

В Государственную Думу РФ скоро будет внесен законопроект, предусматривающий приравнивание военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, к участникам специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
«Как только законопроект поступит в Государственную Думу, мы его незамедлительно рассмотрим и сделаем все для того, чтобы этот вопрос был решен», — сказал Володин на открытии восьмой сессии VIII созыва. Трансляция проходит на сайте ГД. Председатель также выразил надежду, что депутаты поддержат предложение.
Вячеслав Володин выразил свою поддержку мерам, направленным на укрепление правовой защиты и социальных гарантий для военнослужащих, сравнимых с теми, которые предоставляются участникам специальной военной операции. Председатель ГД подчеркнул, что поддержка участников операции, их семей и близких остается приоритетом в деятельности Госдумы. «В настоящее время рассматривается 19 законопроектов, ориентированных на увеличение объемов помощи военнослужащим и их семьям, укрепление социальных и трудовых гарантий, а также на предоставление дополнительных преференций детям участников специальной военной операции», — отметил он.
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