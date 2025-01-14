Стала известна цена гроба актрисы Евгении Добровольской

14 января в последний путь провожают актрису Евгению Добровольскую. Основатель похоронного бюро Екатерина Костылева рассказала URA.RU, какой гроб выбрали для актрисы.
Прощание со звездой проходило в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова. В центре сцены был установлен лакированный открытый гроб с белой обшивкой. В ногах актрисы — белые розы. На сцене — десятки букетов и цветов от коллег и неравнодушных.
Основатель похоронного бюро «Благо» из Самары Екатерина Костылева оценила траурное убранство как «шикарное». «Гроб похож на итальянский четырехгранный Delaware. Он выполнен из элитных пород дерева, вероятно, бука. Выбрано красивое лаковое глянцевое покрытие. Стоимость такого гроба варьируется от 130 до 200 тысяч рублей», — рассказала Костылева.
Добровольскую проводили в путь бурными аплодисментами. На 13 часов по Москве назначено отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище, где упокоились многие известные артисты.
Евгения Добровольская скончалась 10 января. Ей было 60 лет.
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