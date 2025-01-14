Лавров предложил Гренландии пойти по пути Крыма

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на желание избранного президента США Дональда Трампа взять под контроль территорию Гренландии и предложил для начала послушать мнение жителей самого острова. Он привел в пример ситуацию с Крымом и соответствующим референдумом, в результате которого полуостров вошел в состав РФ.
«Я думаю, что для начала нужно послушать гренландцев. <...> Так же как мы, будучи соседями с другими островами, полуостровами и землями, послушали жителей Крыма, жителей Донбасса и жителей Новороссии, чтобы узнать их отношение», — подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 2024 год.
В январе этого года Трамп заявлял, что Гренландия должна стать частью США. Также избранный американский глава выступал за присоединение к Штатам Канады и Панамского пролива.
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