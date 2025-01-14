«Как электричество выключили»: курганцы раскритиковали фильм «Волшебник Изумрудного города»

По мнению курганцев, фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» не удался. Некоторые критикуют игру актеров, но большее число низких оценок связывают с развязкой фильма. Своими впечатлениями поделились курганцы на сайте местного кинотеатра, а также рассказали корреспонденту URA.RU.
«К сожалению, главная героиня показалась мне неубедительной. Ее игра была настолько слабой, что напомнила мне детские роли в сериале „Воронины“, где два мальчика-близнеца тоже не могли передать эмоции на должном уровне», — поделился с URA.RU читатель.
В то же время, Страшила, по словам зрителя, стал ярким и запоминающимся персонажем, который выделялся на фоне остальных, казавшихся серыми и невыразительными. Гингема и вторая волшебница не оставили у курганца никакого впечатления, а Рафин Джуз был показан слишком поверхностно.
Визуальные эффекты и атмосфера
На положительной стороне стоит отметить графику и спецэффекты. Они были выполнены на высоком уровне и помогли создать атмосферу волшебного мира, как посчитали курганцы. «Сам фильм красочный, но временами нудноват», — заметила зрительница. Операторская работа также заслуживала похвалы: визуальные элементы способствовали передаче настроения фильма.
Сюжет и его развитие
Однако сюжетная линия оказалась затянутой. Основная идея путешествия по дороге из желтого кирпича повторялась слишком часто, создавая ощущение, что хронометраж фильма искусственно растянут для разделения на две части. Это вызвало у зрителя недоумение: почему историю не удалось уместить в один фильм?
«Разочарование! Окончание, которое даже не завершение с открытым финалом, а просто „как электричество выключили“», — делится зрительница Мария. Она была разочарована тем, что фильм заканчивается на середине истории, создавая впечатление, что это не полноценная часть, а лишь первая серия. По ее словам, пятилетний ребенок начал скучать в кинозале уже с середины фильма. В результате зрители чувствовали себя обманутыми, так как ожидали завершенной истории, а не затянутого повествования с внятным итогом.
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