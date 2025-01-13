Самый медийный пермский синоптик рассказал о погоде на оставшуюся часть зимы

В Пермском крае в конце января ожидается первое за почти два месяца существенное похолодание после аномальной оттепели. Об этом URA.RU рассказал доктор географических наук, инженер ГИС-центра Пермского государственного университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.
«Пока можно говорить о весьма вероятном похолодании в середине третьей декады января. Причем, это будет вообще первое похолодание в Пермском крае за два с лишним месяца — последний раз температура воздуха была ниже нормы в первой декаде ноября», — сказал Шихов. Синоптик добавил, что на севере региона существенное похолодание «может наступить и раньше» — 21-22 января.
Говорить о том, какой будет погода в феврале, по словам Шихова, преждевременно. Аномально теплая погода, сохраняющаяся с сентября 2024 года, «не повышает вероятность того, что и февраль окажется теплым», заключил доктор географических наук.
URA.RU рассказывало, что минувший год в Прикамье стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Так, в Перми среднегодовая температура воздуха составила 3,9 градуса выше нуля, превысив климатическую норму на 1,2 градуса. Теплее обычного оказался и первый месяц нового года — температура воздуха оказалась выше климатической нормы на один-два градуса.
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