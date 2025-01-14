Госдума продлила программу маткапитала до 2030 года

Маткапитал в России продлят до 2030 года
Программа материнского капитала будет продлена до конца 2030 года. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума на первом весеннем пленарном заседании.
По данным документа, с 2027 по 2030 годы право на маткапитал получат около пяти миллионов семей. На эти цели потребуется около 2,7 трлн рублей.
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