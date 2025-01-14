Госдума продлила программу маткапитала до 2030 года

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Маткапитал в России продлят до 2030 года
Маткапитал в России продлят до 2030 года Фото:

Программа материнского капитала будет продлена до конца 2030 года. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума на первом весеннем пленарном заседании.  

По данным документа, с 2027 по 2030 годы право на маткапитал получат около пяти миллионов семей. На эти цели потребуется около 2,7 трлн рублей. 

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Программа материнского капитала будет продлена до конца 2030 года. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума на первом весеннем пленарном заседании.   По данным документа, с 2027 по 2030 годы право на маткапитал получат около пяти миллионов семей. На эти цели потребуется около 2,7 трлн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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