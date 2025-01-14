Google получил еще один штраф за отказ выплачивать штрафы

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Google не желает платить штрафы, постановил суд
Google не желает платить штрафы, постановил суд Фото:

Московский суд оштрафовал американскую компанию Google на восемь миллиардов рублей за уклонение от выплаты прошлых штрафов. Вердикт озвучили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. 

«ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания) и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 8 008 684 193 рублей 68 копеек», — сообщили в суде. По данным суда, компания не выплатила штраф на 34,5 млрд рублей.

Ранее российские телеканалы предъявляли Google требования на два ундециллиона рублей в связи с блокировкой их аккаунтов на платформе YouTube. Как подсчитали западные журналисты, эта сумма превышает все накопленное богатство в мире. 

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Московский суд оштрафовал американскую компанию Google на восемь миллиардов рублей за уклонение от выплаты прошлых штрафов. Вердикт озвучили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.  «ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания) и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 8 008 684 193 рублей 68 копеек», — сообщили в суде. По данным суда, компания не выплатила штраф на 34,5 млрд рублей. Ранее российские телеканалы предъявляли Google требования на два ундециллиона рублей в связи с блокировкой их аккаунтов на платформе YouTube. Как подсчитали западные журналисты, эта сумма превышает все накопленное богатство в мире. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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