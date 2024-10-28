Российские телеканалы выдвинули требования на ундециллионы рублей из-за YouTube

Общая сумма претензий, предъявленных российскими телеканалами к американской корпорации Google в связи с блокировкой их аккаунтов на платформе YouTube, достигла 2 ундециллионов рублей. Такую информацию предоставил источник, близкий к процессу.
«Общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google достигла 2 ундециллионов рублей. Суд обязал компанию восстановить доступ, и пока она это не сделает, неустойка ежедневно растет», — передает слова источника РБК.
Согласно решению суда, Google обязана восстановить доступ к заблокированным аккаунтам, и до момента исполнения этого решения, сумма штрафа будет увеличиваться ежедневно. Отмечается, что ундециллион представляет собой число с 36 нулями.
Ранее YouTube массово заблокировал каналы российских звезд. Комиссия по радио и телевидению Литвы прежде обратилась к платформе с просьбой убрать аккаунты лиц, включенных в санкционный список ЕС.
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