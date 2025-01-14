Юрист объяснила, почему на роды лучше идти с партнером

Знать свои права и взять в роддом партнера — так беременная женщина сможет обезопасить себя от возможных неприятностей в родильном отделении. Таким мнением с агентством поделилась юрист Ассоциации профессиональных доул Мария Молодцова.
По ее мнению, подготовленный партнер на родах никому не мешает, зато своим присутствием дисциплинирует медперсонал. «Про беременную женщину всегда потом можно сказать, что она была не в себе, ей показалось, все не так поняла, — говорит собеседница агентства. — А партнер будет являться свидетелем. И это уже улучшает роды в плане отношения. При муже, маме, подруге, доуле вряд ли женщину обзовут дурой, нахамят, стукнут ее по щеке или что-то совсем неправильное будут делать».
Юрист предупреждает, что в отсутствии свидетеля со стороны практически невозможно доказать допущенные во время родов нарушения, не говоря уже о грубости, криках или моральном давлении. «С одной стороны врачи говорят, что они очень уязвимы, что их можно оклеветать, поскольку есть много статей уголовного кодекса, которые могут быть применены против них, — рассказывает Молодцова. — Но любая статья, связанная с медициной, требует доказательства причинно-следственной связи. Допустим, здоровью женщины или ребенка нанесли вред во время родов. Чтобы привлечь к ответственности врача, необходимо доказать связь, а это очень трудно. Делается много экспертиз, которые долго длятся и зачастую заканчиваются ничем».
Если в качестве партнера на родах вместо женщина выбирает доулу, стоить помнить, что она не является адвокатом и не вправе вмешиваться в работу врача. Об этом журналисту агентства рассказала замдиректора Ассоциации профессиональных доул Лилия Гиба. «Доула на стороне женщины, но она не может и не имеет права оценивать решения медперсонала, — объясняет она. — Многие женщины надеются, что доула встанет поперек действий врача, будет диктовать, как правильно. Но она не медик, не знает, как в конкретной ситуации лучше. Ее задача создавать женщине эмоциональный и бытовой комфорт».
В беседе с URA.RU Лилия Гиба отметила, что в последние годы уровень клиентоориентированности у медработников в роддомах заметно повысился. «Не могу говорить за все регионы, но в Москве тенденция очевидная, — говорит она. — Скрипты, по которым акушерки и врачи общаются с роженицами, более выдержанные. В работе они стали гораздо больше ориентироваться на женщин, стараются объяснить, расшифровать все медицинские термины».
Перед проведением любой медицинской манипуляции в родах, от установки катетера до прокола амниотического пузыря, врач должен объяснить пациентке, зачем это необходимо. Абсолютно все действия медперсонала должны подтверждаться добровольным информированным согласием роженицы.
«Бывает, что женщина поступает в роддом, ей суют какую-то бумажку, говорят „на, подпиши“, а это согласие на все вмешательства, какие могут быть во время родов. И это уже противоречит положению закона, — предупреждает Мария Молодцова. — Потому что каждая манипуляция должна быть медицинским работником проговорена. Как в начале родов можно подписать согласие на то, что тебе проколют пузырь или разрежут промежность, если пока неизвестно, будет ли в этом необходимость. Иногда медики говорят, что в процессе родов это сделать неудобно, на это уже нет времени. Но всегда найдется 1-2 минуты, чтобы выполнить закон и объяснить женщине, для чего ей предлагается та или иная процедура».
В случае если женщина сомневается в необходимости той или иной манипуляции, юрист советует не выяснять отношения с акушеркой, а сразу же звать врача. Потому что за роды и все назначения отвечает именно он. «В этой ситуации опять же хорошо, если рядом партнер, который вас поддержит», — говорит юрист. Как правило, персонал родильных домов сталкивается с совсем другим поведением: им не задают лишних вопросов и не сомневаются в их действиях. По мнению Молодцовой, если женщина дает понять, что она знает правила, и ей хватает присутствия духа спокойно поговорить с врачом, отношение к ней уже более внимательное и осторожное.
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