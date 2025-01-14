Патрушев предрек исчезновение Украины в 2025 году

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Николай Патрушев заявил, что из-за идеологи нацизма Украина может прекратить свое существование в 2025 году
Николай Патрушев заявил, что из-за идеологи нацизма Украина может прекратить свое существование в 2025 году Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Помощник президента России Николай Патрушев выразил мнение, что Украина может прекратить свое существование к 2025 году. Это заявление было сделано в контексте обсуждения текущей ситуации, связанной с текущей идеологией в стране, а также русофобией. 

«Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск. Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование», — подчеркивает Патрушев в интервью журналистам «Комсомольской правды».

Патрушев также отметил, что украинский народ продолжает оставаться близким для граждан России, так как связи между ними уходят вглубь веков. Он выразил беспокойство по поводу происходящего в Киеве и других городах Украины.

До этого российский сенатор РФ Алексей Пушков отмечал, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа на самом деле нет никакого плана по разрешению украинского конфликта. Патрушев еще в ноябре отмечал, что Трамп не сможет выполнить свои предвыборные обещания, связанные с Украиной. На Западе также начали рассуждать по поводу потенциального раздела страны, передает телеканал «Царьград».

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Помощник президента России Николай Патрушев выразил мнение, что Украина может прекратить свое существование к 2025 году. Это заявление было сделано в контексте обсуждения текущей ситуации, связанной с текущей идеологией в стране, а также русофобией.  «Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск. Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование», — подчеркивает Патрушев в интервью журналистам «Комсомольской правды». Патрушев также отметил, что украинский народ продолжает оставаться близким для граждан России, так как связи между ними уходят вглубь веков. Он выразил беспокойство по поводу происходящего в Киеве и других городах Украины. До этого российский сенатор РФ Алексей Пушков отмечал, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа на самом деле нет никакого плана по разрешению украинского конфликта. Патрушев еще в ноябре отмечал, что Трамп не сможет выполнить свои предвыборные обещания, связанные с Украиной. На Западе также начали рассуждать по поводу потенциального раздела страны, передает телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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