Помощник президента России Николай Патрушев выразил мнение, что Украина может прекратить свое существование к 2025 году. Это заявление было сделано в контексте обсуждения текущей ситуации, связанной с текущей идеологией в стране, а также русофобией.
«Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск. Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование», — подчеркивает Патрушев в интервью журналистам «Комсомольской правды».
Патрушев также отметил, что украинский народ продолжает оставаться близким для граждан России, так как связи между ними уходят вглубь веков. Он выразил беспокойство по поводу происходящего в Киеве и других городах Украины.
До этого российский сенатор РФ Алексей Пушков отмечал, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа на самом деле нет никакого плана по разрешению украинского конфликта. Патрушев еще в ноябре отмечал, что Трамп не сможет выполнить свои предвыборные обещания, связанные с Украиной. На Западе также начали рассуждать по поводу потенциального раздела страны, передает телеканал «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.