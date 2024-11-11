Патрушев допустил, что Трамп не сдержит предвыборные обещания

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Трамп обещал закончить конфликт на Украине еще до прихода к власти
Трамп обещал закончить конфликт на Украине еще до прихода к власти Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Избранный 47-й президент США Дональд Трамп может не выполнить обещания, которые дал в ходе предвыборной кампании. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. 

По его словам, Трамп дал много обещаний, чтобы привлечь избирателей, недовольных деструктивной внешней и внутренней политикой действующей администрации президента США Джо Байдена. «Но избирательная кампания завершилась, и в январе 2025 года наступит время для конкретных дел избранного президента. Известно же, что зачастую предвыборные обещания в США могут и расходиться с последующими действиями», — сказал Патрушев в беседе с «Коммерсантом».

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что в Москве не ждут смены антироссийского курса после прихода Трампа к власти. В официальном заявлении МИДа говорилось, что правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, настроена против России, напоминает RT. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также усомнился в реалистичности обещания Трампа завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации за 24 часа, передает телеканал 360.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на 60-х выборах президента США. Он станет 47-м президентом Штатов, его инаугурация намечена на 20 января 2025 года. 

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Избранный 47-й президент США Дональд Трамп может не выполнить обещания, которые дал в ходе предвыборной кампании. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.  По его словам, Трамп дал много обещаний, чтобы привлечь избирателей, недовольных деструктивной внешней и внутренней политикой действующей администрации президента США Джо Байдена. «Но избирательная кампания завершилась, и в январе 2025 года наступит время для конкретных дел избранного президента. Известно же, что зачастую предвыборные обещания в США могут и расходиться с последующими действиями», — сказал Патрушев в беседе с «Коммерсантом». Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что в Москве не ждут смены антироссийского курса после прихода Трампа к власти. В официальном заявлении МИДа говорилось, что правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, настроена против России, напоминает RT. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также усомнился в реалистичности обещания Трампа завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации за 24 часа, передает телеканал 360. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на 60-х выборах президента США. Он станет 47-м президентом Штатов, его инаугурация намечена на 20 января 2025 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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