Власти Перми объяснили скопление людей на остановке

В Перми толпа на остановке собралась из-за популярности направления
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы на участке перевозят более четырех тысяч пассажиров за час
Автобусы на участке перевозят более четырех тысяч пассажиров за час Фото:

Толпа собралась на остановке «Улица Самолетная» в Перми из-за высокого спроса на направление. На нем работают восемь автобусных маршрутов, сообщили в городском департаменте транспорта. Ранее пермяки пожаловались на длинную очередь на автобус.

«Автобусы на участке пользуются повышенным спросом в связи с ограничениями движения из-за реконструкции улицы Карпинского. Благодаря выделенной полосе на участке улиц Стахановской и Чкалова автобусы минуют дорожные заторы и позволяют пассажирам быстро выехать из Индустриального района», — пояснили URA.RU в дептрансе Перми.

На участке курсируют автобусы пяти городских и трех пригородных маршрутов. В ведомстве добавили, что в часы пик интервал между автобусами составляет менее двух минут. По участку проходит более 40 автобусов разных маршрутов, которые перевозят более четырех тысяч пассажиров за час в одном направлении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми образовалась длинная очередь из пассажиров на автобус. На остановке «Улица Самолетная» собрались десятки человек. 

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Толпа собралась на остановке «Улица Самолетная» в Перми из-за высокого спроса на направление. На нем работают восемь автобусных маршрутов, сообщили в городском департаменте транспорта. Ранее пермяки пожаловались на длинную очередь на автобус. «Автобусы на участке пользуются повышенным спросом в связи с ограничениями движения из-за реконструкции улицы Карпинского. Благодаря выделенной полосе на участке улиц Стахановской и Чкалова автобусы минуют дорожные заторы и позволяют пассажирам быстро выехать из Индустриального района», — пояснили URA.RU в дептрансе Перми. На участке курсируют автобусы пяти городских и трех пригородных маршрутов. В ведомстве добавили, что в часы пик интервал между автобусами составляет менее двух минут. По участку проходит более 40 автобусов разных маршрутов, которые перевозят более четырех тысяч пассажиров за час в одном направлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми образовалась длинная очередь из пассажиров на автобус. На остановке «Улица Самолетная» собрались десятки человек. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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