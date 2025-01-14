Власти Перми объяснили скопление людей на остановке

Толпа собралась на остановке «Улица Самолетная» в Перми из-за высокого спроса на направление. На нем работают восемь автобусных маршрутов, сообщили в городском департаменте транспорта. Ранее пермяки пожаловались на длинную очередь на автобус.
«Автобусы на участке пользуются повышенным спросом в связи с ограничениями движения из-за реконструкции улицы Карпинского. Благодаря выделенной полосе на участке улиц Стахановской и Чкалова автобусы минуют дорожные заторы и позволяют пассажирам быстро выехать из Индустриального района», — пояснили URA.RU в дептрансе Перми.
На участке курсируют автобусы пяти городских и трех пригородных маршрутов. В ведомстве добавили, что в часы пик интервал между автобусами составляет менее двух минут. По участку проходит более 40 автобусов разных маршрутов, которые перевозят более четырех тысяч пассажиров за час в одном направлении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми образовалась длинная очередь из пассажиров на автобус. На остановке «Улица Самолетная» собрались десятки человек.
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