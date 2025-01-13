13 января 2025

Пермяки выстроились в длинную очередь на автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На остановке «Улица Самолетная» собралась толпа
На остановке «Улица Самолетная» собралась толпа Фото:

В Перми образовалась длинная очередь из пассажиров на автобус. На остановке «Улица Самолетная» собрались десятки человек.

«Очередь к автобусу. Утром 13 января на Самолетной», — говорится в посте в telegram-канале «Пермь с огоньком».

URA.RU отправило запрос в департамент транспорта Перми. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки недовольны работой девяти маршрутов. Жалобы поступали на автобусы №№5, 15, 19, 31, 36, 38, 53, 57 и 64. В основном пермяков возмущает длительное ожидание и давка в транспорте. 

Десятки человек пытались зайти в автобус
Десятки человек пытались зайти в автобус
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми образовалась длинная очередь из пассажиров на автобус. На остановке «Улица Самолетная» собрались десятки человек. «Очередь к автобусу. Утром 13 января на Самолетной», — говорится в посте в telegram-канале «Пермь с огоньком». URA.RU отправило запрос в департамент транспорта Перми. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки недовольны работой девяти маршрутов. Жалобы поступали на автобусы №№5, 15, 19, 31, 36, 38, 53, 57 и 64. В основном пермяков возмущает длительное ожидание и давка в транспорте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...