На остановке «Улица Самолетная» собралась толпа
В Перми образовалась длинная очередь из пассажиров на автобус. На остановке «Улица Самолетная» собрались десятки человек.
«Очередь к автобусу. Утром 13 января на Самолетной», — говорится в посте в telegram-канале «Пермь с огоньком».
URA.RU отправило запрос в департамент транспорта Перми. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки недовольны работой девяти маршрутов. Жалобы поступали на автобусы №№5, 15, 19, 31, 36, 38, 53, 57 и 64. В основном пермяков возмущает длительное ожидание и давка в транспорте.
Десятки человек пытались зайти в автобус
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