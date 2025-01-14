ВСУ пошли на подлый шаг, отступая в зоне СВО

Военнослужащие ВСУ при отступлении в зоне СВО минируют полевые свечи. В каждом устройстве около 200 граммов тротила.
«„Устройства“ оснащены тротиловой шашкой весом 200 грамм с поражающими элементами», — передает Life.ru. Заминированные свечи нашли в районе Дебальцево в ДНР. Также были найдены емкости с ядовитой жидкостью. Предположительно, ими обрабатывали FPV-дроны.
Минирование при отступлении — одна из популярных тактик ВСУ. Так, в конце 2024 года пленный украинец сообщал, что его сослуживцы минировали мосты. Также на направлениях в ДНР они оставляют мины в виде веток.
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