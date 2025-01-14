ВСУ пошли на подлый шаг, отступая в зоне СВО

ВСУ минируют полевые свечи, оставляя позиции на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минирование при отступлении - одна из излюбленных тактик ВСУ
Минирование при отступлении - одна из излюбленных тактик ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВСУ при отступлении в зоне СВО минируют полевые свечи. В каждом устройстве около 200 граммов тротила. 

«„Устройства“ оснащены тротиловой шашкой весом 200 грамм с поражающими элементами», — передает Life.ru. Заминированные свечи нашли в районе Дебальцево в ДНР. Также были найдены емкости с ядовитой жидкостью. Предположительно, ими обрабатывали FPV-дроны.

Минирование при отступлении — одна из популярных тактик ВСУ. Так, в конце 2024 года пленный украинец сообщал, что его сослуживцы минировали мосты. Также на направлениях в ДНР они оставляют мины в виде веток

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие ВСУ при отступлении в зоне СВО минируют полевые свечи. В каждом устройстве около 200 граммов тротила.  «„Устройства“ оснащены тротиловой шашкой весом 200 грамм с поражающими элементами», — передает Life.ru. Заминированные свечи нашли в районе Дебальцево в ДНР. Также были найдены емкости с ядовитой жидкостью. Предположительно, ими обрабатывали FPV-дроны. Минирование при отступлении — одна из популярных тактик ВСУ. Так, в конце 2024 года пленный украинец сообщал, что его сослуживцы минировали мосты. Также на направлениях в ДНР они оставляют мины в виде веток. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...