ВСУ начали оставлять на дорогах необычные мины. Видео

ВСУ оставляют на дорогах в ДНР необычные мины в виде веток
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, зима, елочная игрушка, ветка дерева, многоквартирный дом, дерево, новогоднее украшение, елочный шар
Мины напоминают часть ветки (архивное фото) Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на торецком направлении в ДНР оставляют на дорогах необычные мины в виде веток. Российский штурмовик показал их журналистам.

«С виду напоминает обычную ветку, при ближнем рассмотрении видно, что она обмотана скотчем под цвет коры и проволокой, внутри находится тротиловая шашка», — рассказал штурмовик ВС РФ. По его словам, сейчас силы армии сосредоточены на том, чтобы находить подобные мины и разминировать их. Видео распространено РИА Новости.

Ранее украинские военные оставили на минах трогательное послание для русских бойцов. Мины были невзведенные, а внутри них лежали бумажки с надписью «Русские, простите».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на торецком направлении в ДНР оставляют на дорогах необычные мины в виде веток. Российский штурмовик показал их журналистам. «С виду напоминает обычную ветку, при ближнем рассмотрении видно, что она обмотана скотчем под цвет коры и проволокой, внутри находится тротиловая шашка», — рассказал штурмовик ВС РФ. По его словам, сейчас силы армии сосредоточены на том, чтобы находить подобные мины и разминировать их. Видео распространено РИА Новости. Ранее украинские военные оставили на минах трогательное послание для русских бойцов. Мины были невзведенные, а внутри них лежали бумажки с надписью «Русские, простите».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...