Вооруженные силы Украины (ВСУ) на торецком направлении в ДНР оставляют на дорогах необычные мины в виде веток. Российский штурмовик показал их журналистам.
«С виду напоминает обычную ветку, при ближнем рассмотрении видно, что она обмотана скотчем под цвет коры и проволокой, внутри находится тротиловая шашка», — рассказал штурмовик ВС РФ. По его словам, сейчас силы армии сосредоточены на том, чтобы находить подобные мины и разминировать их. Видео распространено РИА Новости.
Ранее украинские военные оставили на минах трогательное послание для русских бойцов. Мины были невзведенные, а внутри них лежали бумажки с надписью «Русские, простите».
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