Депдорхоз ХМАО подал в суд на компанию, поставлявшую автобусы в Нижневартовск

Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО подал в суд на «Автомаз» — компанию, которая занималась поставками новых автобусов в Нижневартовск. Окружные власти предъявили претензии к поставщику из-за невыполнения обязательств по договору и потребовали выплатить 1,2 миллиарда рублей.
«Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО — Югры подал исковое заявление в арбитражный суд Югры против ООО „Автомаз“. Сумма исковых требований составляет 1 219 927 500 рублей», — указано в документах арбитражного суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
Депдорхоз ХМАО с «Автомазом» связывает контракт на поставку 165 автобусов в Нижневартовск. По данным проверки следственного комитета ХМАО, транспорт закупили по завышенной стоимости: каждый автобус обошелся бюджету в 18 млн вместо рыночных 15 миллионов рублей. Общий ущерб бюджету оценили в 800 млн рублей.
На сотрудников департамента, причастных к сделке, завели уголовные дела по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, они согласовали завышенные условия контракта и допустили закупку техники, не соответствующей требованиям.
Директор «АвтоМаза» Тимур Мальцагов также стал фигурантом дела. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — следствие считает, что он организовал перепродажу техники с целью вывода бюджетных средств.
Агентство URA.RU направило запросы в департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО и ООО «АвтоМаз». На момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что закупка новых автобусов в Нижневартовске привела к ряду уголовных дел. Фигурантами выступают первый заместитель директора депдорхоза Андрей Середнев, начальник управления транспорта Ольги Власова и бывший директор департамента Александр Лебедев.
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