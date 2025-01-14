Аксенов обратился к Путину с тревожной новостью по мазуту в Крыму

До тех пор, пока нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» продолжают оставаться под водой, ситуация с выбросом мазута на территории Крыма будет ухудшаться. Такое заявление сделал глава Республики Крым Сергей Аксенов в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.
«После ЧС с танкерами выброс мазута на берегах Крыма небольшой. Однако пока суда не снимут со дна, ситуация будет деградировать», — подчеркнул Аксенов, обращаясь к Путину во время заседания. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24».
Вечером, 14 января, состоялось заседание по итогам 10-летнего периода с момента присоединения Крыма и Севастополя к России. Владимир Путин подчеркнул, что за это время территории увеличили качество жизни. Однако сейчас полуостров страдает от разлива мазута после затопления танкеров в декабре.
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