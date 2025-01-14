Аксенов обратился к Путину с тревожной новостью по мазуту в Крыму

Аксенов: ситуация с мазутом в Крыму будет ухудшаться
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Крым продолжит страдать от разлива мазута, пока танкеры не вытащат на поверхность, заявил Сергей Аксенов
Крым продолжит страдать от разлива мазута, пока танкеры не вытащат на поверхность, заявил Сергей Аксенов Фото:
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До тех пор, пока нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» продолжают оставаться под водой, ситуация с выбросом мазута на территории Крыма будет ухудшаться. Такое заявление сделал глава Республики Крым Сергей Аксенов в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. 

«После ЧС с танкерами выброс мазута на берегах Крыма небольшой. Однако пока суда не снимут со дна, ситуация будет деградировать», — подчеркнул Аксенов, обращаясь к Путину во время заседания. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24».

Вечером, 14 января, состоялось заседание по итогам 10-летнего периода с момента присоединения Крыма и Севастополя к России. Владимир Путин подчеркнул, что за это время территории увеличили качество жизни. Однако сейчас полуостров страдает от разлива мазута после затопления танкеров в декабре. 

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До тех пор, пока нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» продолжают оставаться под водой, ситуация с выбросом мазута на территории Крыма будет ухудшаться. Такое заявление сделал глава Республики Крым Сергей Аксенов в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.  «После ЧС с танкерами выброс мазута на берегах Крыма небольшой. Однако пока суда не снимут со дна, ситуация будет деградировать», — подчеркнул Аксенов, обращаясь к Путину во время заседания. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». Вечером, 14 января, состоялось заседание по итогам 10-летнего периода с момента присоединения Крыма и Севастополя к России. Владимир Путин подчеркнул, что за это время территории увеличили качество жизни. Однако сейчас полуостров страдает от разлива мазута после затопления танкеров в декабре. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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