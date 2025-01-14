Путин подвел 10-летний итог после присоединения Крыма и Севастополя

Крым и Севастополь с момента присоединения к России добились впечатляющих результатов. Это касается как социальной сферы и общего качества жизни, так и экономического развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин, подводя 10-летний итог.
«За 10 лет кратно выросли объемы валового регионального продукта. В Крыму — в 3,7 раза, в Севастополе — в 8,7 раза. Динамично росли темпы инвестирования. Существенно выросли собственные доходы: в Крыму — в пять раз, в Севастополе — в 4,5 раза», — подчеркнул Владимир Путин во время совещание по Крыму и Севастополю. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». По словам президента, российские территории, которые стали частью страны в 2014 году, достигли социального и экономического развития, а также улучшили общее качество жизни.
Полуостров Крым присоединился к России в ходе референдума в 2014 году. Также порядка 95,6% севастопольцев проголосовали за воссоединение города с РФ.
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