Московские хоккеисты вырвали победу у курганского клуба «Зауралье». Фото

Курганский клуб проиграл команде из Москвы, пропустив семь шайб
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Курганцы проиграли в домашнем матче
Курганцы проиграли в домашнем матче Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Команда «Звезда» из Москвы 14 января в упорной борьбе победила хоккеистов «Зауралья» в Кургане на арене ледового дворца имени Парышева. Об этом сообщили в пресс-службе курганской команды.

«Старались, боролись, но допустили несколько ошибок и в сверхрезультативном матче ХК „Зауралье“ уступил „Звезде“. Счет игры 5:7 в пользу москвичей», — сообщается в telegram-канале клуба из Кургана.

Голы забили:

  • 1:0 – Михаил Решетько (А. Богданов, К. Тагиров, 01:21);
  • 1:1 – Артем Прохоров (Д. Хулапов, Н. Шалышкин, 08:57);
  • 1:2 – Иван Рогов (Т. Мингачев, 15:13);
  • 2:2 — Андрей Ерофеев (И. Климович, М. Веревкин, 24:07, бол.);
  • 3:2 — Егор Круженков (А. Болтанов, И. Гавриленко, 27:37);
  • 3:3 — Тахир Мингачев (Е. Кузьминов, С. Шамшурин, 34:52);
  • 3:4 — Егор Кузьминов (40:24);
  • 3:5 — Иван Янченко (Е. Брютов, 42:23);
  • 3:6 — Семен Панкратов (В. Дронык, Н. Рожков, 45:42);
  • 4:6 — Григорий Глебов (К. Тагиров, М. Веревкин, 46:00);
  • 5:6 — Егор Круженков (М. Веревкин, 48:53);
  • 5:7 — Егор Кузьминов (50:28).

Ранее курганская дружина ХК «Зауралье» одержала волевую победу в домашнем матче над командой «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Курганцы победили со счетом 3:2. 

Курганцы проиграли москвичам
Курганцы проиграли москвичам
Фото:

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Команда «Звезда» из Москвы 14 января в упорной борьбе победила хоккеистов «Зауралья» в Кургане на арене ледового дворца имени Парышева. Об этом сообщили в пресс-службе курганской команды. «Старались, боролись, но допустили несколько ошибок и в сверхрезультативном матче ХК „Зауралье“ уступил „Звезде“. Счет игры 5:7 в пользу москвичей», — сообщается в telegram-канале клуба из Кургана. Голы забили: Ранее курганская дружина ХК «Зауралье» одержала волевую победу в домашнем матче над командой «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Курганцы победили со счетом 3:2. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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