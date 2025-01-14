Звезда «Иронии судьбы» вышла на связь после слухов о смерти

Польская актриса Барбара Брыльска, известная по культовой советской картине «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» вышла на связь после того, как в интернете начала распространяться информация о ее смерти. Накануне стало известно о кончине другой актрисы из Польши, Барбары Рыльски. Из-за схожести в именах произошла путаница.
«У меня всё в порядке. Слухи о моём здоровье развились, потому что некоторые журналисты перепутали меня с другой актрисой. Я — Брыльска, а у нее фамилия — Рыльска. Она была немного старше, чем я. Спасибо, что беспокоитесь», — поделилась актриса в разговоре с журналистами издания «Абзац».
Накануне ушла из жизни польская актриса Барбара Рыльска. На момент смерти ей было 89 лет, передает Ассоциация артистов польской эстрады. Барбара Брыльска же, с которой и перепутали усопшую, известна по фильму «Ирония судьбы». Там она играла одну из главных ролей — Надю Шевелеву.
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