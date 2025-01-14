Путин дал указания по разливу мазута в Черном море

Всем федеральным и региональным ведомствам нужно в полном объеме выполнить все работы по отчистке мазута в Черном море. Такое поручение президента России Владимира Путина прозвучало на совещании по развитию Крыма и Севастополя.
«Еще раз обращаю внимание всех служб и ведомств — как федеральных, так и региональных — необходимо тщательно, в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий», — сказал Путин в эфире «России 24». Российский лидер подчеркнул, что от этого зависит жизнь людей и экология всех причерноморских регионов.
На совещании также выступил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что ситуация в регионе будет ухудшаться до тех пор, пока нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» не поднимут со дна.
Крушение танкеров произошло еще 15 декабря. А в начале 2025 года Путин раскритиковал работу ведомств, подчеркнув, что необходимо срочно вытаскивать танкер «Волгонефть-239» на поверхность. 12 января глава МЧС Александр Куренков дал сутки на разрешение ситуации с утечкой мазута.
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