Путин дал указания по разливу мазута в Черном море

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Владимир Путин провел совещание по ситуации с мазутом в Крыму
Владимир Путин провел совещание по ситуации с мазутом в Крыму Фото:
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На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

Всем федеральным и региональным ведомствам нужно в полном объеме выполнить все работы по отчистке мазута в Черном море. Такое поручение президента России Владимира Путина прозвучало на совещании по развитию Крыма и Севастополя. 

«Еще раз обращаю внимание всех служб и ведомств — как федеральных, так и региональных — необходимо тщательно, в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий», — сказал Путин в эфире «России 24». Российский лидер подчеркнул, что от этого зависит жизнь людей и экология всех причерноморских регионов. 

На совещании также выступил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что ситуация в регионе будет ухудшаться до тех пор, пока нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» не поднимут со дна. 

Крушение танкеров произошло еще 15 декабря. А в начале 2025 года Путин раскритиковал работу ведомств, подчеркнув, что необходимо срочно вытаскивать танкер «Волгонефть-239» на поверхность. 12 января глава МЧС Александр Куренков дал сутки на разрешение ситуации с утечкой мазута.

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Всем федеральным и региональным ведомствам нужно в полном объеме выполнить все работы по отчистке мазута в Черном море. Такое поручение президента России Владимира Путина прозвучало на совещании по развитию Крыма и Севастополя.  «Еще раз обращаю внимание всех служб и ведомств — как федеральных, так и региональных — необходимо тщательно, в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий», — сказал Путин в эфире «России 24». Российский лидер подчеркнул, что от этого зависит жизнь людей и экология всех причерноморских регионов.  На совещании также выступил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что ситуация в регионе будет ухудшаться до тех пор, пока нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» не поднимут со дна.  Крушение танкеров произошло еще 15 декабря. А в начале 2025 года Путин раскритиковал работу ведомств, подчеркнув, что необходимо срочно вытаскивать танкер «Волгонефть-239» на поверхность. 12 января глава МЧС Александр Куренков дал сутки на разрешение ситуации с утечкой мазута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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