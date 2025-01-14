ЗРК с челябинскими двигателями продолжают уничтожать дроны ВСУ. Видео

14 января 2025 в 22:46 Размер текста - 17 +

Зенитно-ракетные комплексы прикрывают российских бойцов на территории спецоперации Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор» с двигателями челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак» группировки войск «Восток» продолжают обеспечивать защиту штурмовиков во время специальной военной операции. Подразделения активно противодействуют воздушным угрозам противника, ликвидируя беспилотные летательные аппараты и другие типы целей. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны РФ. «Мы работаем в основном по БПЛА, очень эффективно их уничтожаем. Также можем атаковать крылатые ракеты, управляемые авиабомбы и иногда РСЗО. При этом противник пытается нас обмануть, используя пассивные помехи», — рассказал начальник расчета с позывным «Лев». Как сообщало URA.RU ранее, зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» войск «Север» также активно задействованы в обеспечении защиты в приграничных районах Курской области. Расчеты, получив боевой приказ, оперативно перебрасываются на территории для ликвидации воздушных угроз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор» с двигателями челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак» группировки войск «Восток» продолжают обеспечивать защиту штурмовиков во время специальной военной операции. Подразделения активно противодействуют воздушным угрозам противника, ликвидируя беспилотные летательные аппараты и другие типы целей. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны РФ. «Мы работаем в основном по БПЛА, очень эффективно их уничтожаем. Также можем атаковать крылатые ракеты, управляемые авиабомбы и иногда РСЗО. При этом противник пытается нас обмануть, используя пассивные помехи», — рассказал начальник расчета с позывным «Лев». Как сообщало URA.RU ранее, зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» войск «Север» также активно задействованы в обеспечении защиты в приграничных районах Курской области. Расчеты, получив боевой приказ, оперативно перебрасываются на территории для ликвидации воздушных угроз.