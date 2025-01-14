ЗРК с челябинскими двигателями продолжают уничтожать дроны ВСУ. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, зима, зрк, пво, тор-м2, сбойка, stock
Зенитно-ракетные комплексы прикрывают российских бойцов на территории спецоперации Фото:

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор» с двигателями челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак» группировки войск «Восток» продолжают обеспечивать защиту штурмовиков во время специальной военной операции. Подразделения активно противодействуют воздушным угрозам противника, ликвидируя беспилотные летательные аппараты и другие типы целей. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Мы работаем в основном по БПЛА, очень эффективно их уничтожаем. Также можем атаковать крылатые ракеты, управляемые авиабомбы и иногда РСЗО. При этом противник пытается нас обмануть, используя пассивные помехи», — рассказал начальник расчета с позывным «Лев».

Как сообщало URA.RU ранее, зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» войск «Север» также активно задействованы в обеспечении защиты в приграничных районах Курской области. Расчеты, получив боевой приказ, оперативно перебрасываются на территории для ликвидации воздушных угроз.

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Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор» с двигателями челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак» группировки войск «Восток» продолжают обеспечивать защиту штурмовиков во время специальной военной операции. Подразделения активно противодействуют воздушным угрозам противника, ликвидируя беспилотные летательные аппараты и другие типы целей. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны РФ. «Мы работаем в основном по БПЛА, очень эффективно их уничтожаем. Также можем атаковать крылатые ракеты, управляемые авиабомбы и иногда РСЗО. При этом противник пытается нас обмануть, используя пассивные помехи», — рассказал начальник расчета с позывным «Лев». Как сообщало URA.RU ранее, зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» войск «Север» также активно задействованы в обеспечении защиты в приграничных районах Курской области. Расчеты, получив боевой приказ, оперативно перебрасываются на территории для ликвидации воздушных угроз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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