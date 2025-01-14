Половина американцев поддержали сокращение военной помощи Украине

Половина американцев выразила поддержку избранному президенту США Дональду Трампу в вопросах сокращения военной помощи Украине и запуске переговоров с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием USA Today в сотрудничестве с Саффолкским университетом.
«При новой администрации Киеву, вероятно, не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена», — заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News. Согласно результатам опроса, 50% опрошенных американцев поддержали планы Трампа по сокращению помощи и переговорам, тогда как 44% высказались против.
Опрос был проведен с 7 по 11 января среди тысячи респондентов. Погрешность опроса составляет около 3 процентных пунктов.
Трамп, который во время своей предвыборной кампании обещал разрешить украинский конфликт в течение 24 часов, теперь пересмотрел свои обещания. Он заявил о намерении урегулировать ситуацию в течение нескольких месяцев.
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