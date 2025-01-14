14 января 2025

Половина американцев поддержали сокращение военной помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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В опросе поучаствовали около тысячи американцев
В опросе поучаствовали около тысячи американцев Фото:

Половина американцев выразила поддержку избранному президенту США Дональду Трампу в вопросах сокращения военной помощи Украине и запуске переговоров с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием USA Today в сотрудничестве с Саффолкским университетом.

«При новой администрации Киеву, вероятно, не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена», — заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News. Согласно результатам опроса, 50% опрошенных американцев поддержали планы Трампа по сокращению помощи и переговорам, тогда как 44% высказались против.

Опрос был проведен с 7 по 11 января среди тысячи респондентов. Погрешность опроса составляет около 3 процентных пунктов.

Трамп, который во время своей предвыборной кампании обещал разрешить украинский конфликт в течение 24 часов, теперь пересмотрел свои обещания. Он заявил о намерении урегулировать ситуацию в течение нескольких месяцев.

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Половина американцев выразила поддержку избранному президенту США Дональду Трампу в вопросах сокращения военной помощи Украине и запуске переговоров с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием USA Today в сотрудничестве с Саффолкским университетом. «При новой администрации Киеву, вероятно, не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена», — заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News. Согласно результатам опроса, 50% опрошенных американцев поддержали планы Трампа по сокращению помощи и переговорам, тогда как 44% высказались против. Опрос был проведен с 7 по 11 января среди тысячи респондентов. Погрешность опроса составляет около 3 процентных пунктов. Трамп, который во время своей предвыборной кампании обещал разрешить украинский конфликт в течение 24 часов, теперь пересмотрел свои обещания. Он заявил о намерении урегулировать ситуацию в течение нескольких месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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