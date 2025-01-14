США и Армения создадут комиссию по стратегическому партнерству

Представители США и Армении подписали документ о создании комиссии по стратегическому партнерству. Об этом сообщается в трансляции на сайте Госдепа.
«Это краеугольное достижение в отношениях Армении и США. Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству, которое предоставляет целый круг возможностей по расширению нашего взаимодействия по ряду направлений — экономика, оборона, безопасность, демократия», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выбор Армении развивать стратегическое партнерство с США является исключительно суверенным решением Еревана. Однако он подчеркнул, что Москва также стремится налаживать и укреплять связи с Ереваном, передает RT. Ранее Песков выразил сомнения относительно возможности Армении одновременно участвовать в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе.
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