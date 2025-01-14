14 января 2025

США и Армения создадут комиссию по стратегическому партнерству

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армения будет работать совместно с США
Армения будет работать совместно с США Фото:

Представители США и Армении подписали документ о создании комиссии по стратегическому партнерству. Об этом сообщается в трансляции на сайте Госдепа.

«Это краеугольное достижение в отношениях Армении и США. Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству, которое предоставляет целый круг возможностей по расширению нашего взаимодействия по ряду направлений — экономика, оборона, безопасность, демократия», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выбор Армении развивать стратегическое партнерство с США является исключительно суверенным решением Еревана. Однако он подчеркнул, что Москва также стремится налаживать и укреплять связи с Ереваном, передает RT. Ранее Песков выразил сомнения относительно возможности Армении одновременно участвовать в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители США и Армении подписали документ о создании комиссии по стратегическому партнерству. Об этом сообщается в трансляции на сайте Госдепа. «Это краеугольное достижение в отношениях Армении и США. Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству, которое предоставляет целый круг возможностей по расширению нашего взаимодействия по ряду направлений — экономика, оборона, безопасность, демократия», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выбор Армении развивать стратегическое партнерство с США является исключительно суверенным решением Еревана. Однако он подчеркнул, что Москва также стремится налаживать и укреплять связи с Ереваном, передает RT. Ранее Песков выразил сомнения относительно возможности Армении одновременно участвовать в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...