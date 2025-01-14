В Ульяновской области обнаружили предмет похожий на БПЛА

Предмет, конструктивно схожий с беспилотником, нашли в районе рабочего поселка Цильны Ульяновской области. Об этом сообщает центр управления регионам.
«По информации компетентных органов, недалеко от Цильны сегодня действительно обнаружен объект, похожий на беспилотник. Пострадавших и разрушений нет», — сообщает telegram-канал центра управления регионом.
Ранее, 11 января, два БПЛА атаковали многоквартирные жилые дома в Котовске Тамбовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов. В результате происшествия три человека были ранены из-за осколков разбитого стекла.
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