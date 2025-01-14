14 января 2025

В Ульяновской области обнаружили предмет похожий на БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Жертв и пострадавших в результате падения нет
Жертв и пострадавших в результате падения нет Фото:

Предмет, конструктивно схожий с беспилотником, нашли в районе рабочего поселка Цильны Ульяновской области. Об этом сообщает центр управления регионам.

«По информации компетентных органов, недалеко от Цильны сегодня действительно обнаружен объект, похожий на беспилотник. Пострадавших и разрушений нет», — сообщает telegram-канал центра управления регионом.

Ранее, 11 января, два БПЛА атаковали многоквартирные жилые дома в Котовске Тамбовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов. В результате происшествия три человека были ранены из-за осколков разбитого стекла.

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Предмет, конструктивно схожий с беспилотником, нашли в районе рабочего поселка Цильны Ульяновской области. Об этом сообщает центр управления регионам. «По информации компетентных органов, недалеко от Цильны сегодня действительно обнаружен объект, похожий на беспилотник. Пострадавших и разрушений нет», — сообщает telegram-канал центра управления регионом. Ранее, 11 января, два БПЛА атаковали многоквартирные жилые дома в Котовске Тамбовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов. В результате происшествия три человека были ранены из-за осколков разбитого стекла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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