В результате пожара в Оренбурге погибли два ребенка и четверо пострадали

В оренбургском поселке Каргала загорелся дом, в котором было шесть детей. Двое из них погибли, четырех госпитализировали с различными травмами. Об этом рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«Большое несчастье в поселке Каргала города Оренбурга — загорелся дом, в котором находились шесть несовершеннолетних детей в возрасте от 8 месяцев до 15 лет. По роковому стечению обстоятельств взрослых членов семьи не было дома. К большому сожалению, двоих детей спасти не удалось. Четверо госпитализированы в состоянии различной тяжести в областной центр хирургии и травматологии и ОДКБ», — написал он в своем telegram-канале.
По его словам, детям оказывают также психологическую помощь. За дело взялась служба опеки. На месте ЧП психологи МЧС работают с мамой пострадавших. Губернатор Паслер пообещал обеспечить семью всем необходимым, в том числе решить проблему жилья. Он также сообщил, что ведется расследование и до его результатов попросил всех быть сдержанными в комментариях к ситуации.
Ранее URA.RU писало о том, как посетителей фитнес-центра в Оренбурге шарахнуло током. Инцидент произошел в этом январе в одном из бассейнов. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Вскоре за дело взялся Следственный комитет, который начал проверку.
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