Байден предупредил команду Трампа о санкциях против российского энергосектора

Белый дом заявляет, что команда избранного президента Дональда Трампа была полностью осведомлена о решении администрации Джо Байдена ввести значительные санкции против российского энергетического сектора. Они касались, в том числе нефти и газа.
«Мы ни разу не принимали решения в сфере национальной безопасности, о котором не проинформировали бы команду Трампа. Это также касается и решения о санкциях против энергетического сектора России — они были полностью осведомлены о наших действиях и причинах, по которым мы их предпринимаем», — заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. В то же время чиновник воздержался от комментариев по поводу реакции команды Трампа на это решение и предложил обратиться к ним за разъяснениями.
США приняли 11 января новый пакет антироссийских санкций, который сказался на нефтяных поставках. В список попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», более 30 трейдинговых и нефтесервисных компаний, свыше 180 судов (в том числе 69 судов «Совкомфлота»), а также страховые компании «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», которые занимались страхованием нефти. Также подпадают под санкции руководители «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Лукойла» и других, а также чиновники энергетического сектора. Санкции распространяются и на дочерние компании «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», а также на компании с их долей 50% и более, вне зависимости от включения в санкционные списки.
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