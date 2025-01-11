Как новые санкции США отразятся на России

Экономист Коган: санкции США грозят ослаблением рубля
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Санкции, введенные США против России, негативно скажутся на экспорте российских компаний
Санкции, введенные США против России, негативно скажутся на экспорте российских компаний Фото:
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Принятие США нового пакета санкций против России может ударить по самим компаниям, которые попали под ограничения, а также привести к ослаблению рубля. Об этом рассказал экономист Евгений Коган.

«Санкции могут привести к ослаблению рубля. Ограничения в отношении судов, доставляющих нашу нефть в разные страны, прежде всего в Китай и Индию, усугубят ситуацию с продажей нашей нефти за рубеж. Упадут продажи — снизится поступление валюты в страну», — рассказал экономист в беседе с «Комсомольской правдой». Однако он добавил, что серьезного падения ожидать не стоит.

В то же время, санкции окажут влияние на сами компании, отметил Коган. Так, они могут ограничить возможность «Газпромнефти» реализовывать планы развития. Также пострадает от введенных ограничений экспортный потенциал компаний.

Ранее США объявили о введении новых санкций против высокопоставленных российских чиновников и ведущих компаний страны. Среди прочего, под санкции попали корпорация «Росатом» и ее генеральный директор Алексей Лихачев, сообщает Министерство финансов США. Также ограничения наложены на председателя «Газпром Нефть» Александра Дюкова, председателя «Лукойла» Вагита Воробьева, а также генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова.

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Принятие США нового пакета санкций против России может ударить по самим компаниям, которые попали под ограничения, а также привести к ослаблению рубля. Об этом рассказал экономист Евгений Коган. «Санкции могут привести к ослаблению рубля. Ограничения в отношении судов, доставляющих нашу нефть в разные страны, прежде всего в Китай и Индию, усугубят ситуацию с продажей нашей нефти за рубеж. Упадут продажи — снизится поступление валюты в страну», — рассказал экономист в беседе с «Комсомольской правдой». Однако он добавил, что серьезного падения ожидать не стоит. В то же время, санкции окажут влияние на сами компании, отметил Коган. Так, они могут ограничить возможность «Газпромнефти» реализовывать планы развития. Также пострадает от введенных ограничений экспортный потенциал компаний. Ранее США объявили о введении новых санкций против высокопоставленных российских чиновников и ведущих компаний страны. Среди прочего, под санкции попали корпорация «Росатом» и ее генеральный директор Алексей Лихачев, сообщает Министерство финансов США. Также ограничения наложены на председателя «Газпром Нефть» Александра Дюкова, председателя «Лукойла» Вагита Воробьева, а также генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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