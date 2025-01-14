В Дагестане вспыхнул мебельный цех и жилой дом

В Хасавюрте (Дагестан) загорелся мебельный цех на площади 1,5 тысячи кв.м. Сотрудники МЧС приступили к тушению, сообщает пресс-служба ведомства.
«В Дагестане сотрудники МЧС России тушат мебельный цех. В Хасавюрте горит двухэтажное здание на 1 500 квадратах. Огонь перекинулся на жилой дом», — сообщает пресс-служба МЧС по России.
Ранее в поселке Первомайском (Московская область) загорелся металлический ангар площадью 2,1 тысячи кв.м. Возгорание тушили несколько десятков сотрудников МЧС.
Обновлено в 3:25 (1:25 мск): огонь перекинулся еще на три частных дома в Хасавюрте из-за пожара в мебельном цеху. Из огня спасли семь человек, в том числе четверо детей, пишет Mash в своем telegram-канале.
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