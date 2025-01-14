14 января 2025

В Дагестане вспыхнул мебельный цех и жилой дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара
Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара Фото:

В Хасавюрте (Дагестан) загорелся мебельный цех на площади 1,5 тысячи кв.м. Сотрудники МЧС приступили к тушению, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Дагестане сотрудники МЧС России тушат мебельный цех. В Хасавюрте горит двухэтажное здание на 1 500 квадратах. Огонь перекинулся на жилой дом», — сообщает пресс-служба МЧС по России.

Ранее в поселке Первомайском (Московская область) загорелся металлический ангар площадью 2,1 тысячи кв.м. Возгорание тушили несколько десятков сотрудников МЧС. 

Обновлено в 3:25 (1:25 мск):  огонь перекинулся еще на три частных дома в Хасавюрте из-за пожара в мебельном цеху. Из огня спасли семь человек, в том числе четверо детей, пишет Mash в своем telegram-канале.

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В Хасавюрте (Дагестан) загорелся мебельный цех на площади 1,5 тысячи кв.м. Сотрудники МЧС приступили к тушению, сообщает пресс-служба ведомства. «В Дагестане сотрудники МЧС России тушат мебельный цех. В Хасавюрте горит двухэтажное здание на 1 500 квадратах. Огонь перекинулся на жилой дом», — сообщает пресс-служба МЧС по России. Ранее в поселке Первомайском (Московская область) загорелся металлический ангар площадью 2,1 тысячи кв.м. Возгорание тушили несколько десятков сотрудников МЧС.  Обновлено в 3:25 (1:25 мск):  огонь перекинулся еще на три частных дома в Хасавюрте из-за пожара в мебельном цеху. Из огня спасли семь человек, в том числе четверо детей, пишет Mash  в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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