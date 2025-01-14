14 января 2025

Стало известно, кто из миллиардеров примет участие в инаугурации нового президента США

NBC: Безос, Маск и Цукерберг примут участие в инаугурации Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп пригласил на инаугурацию миллиардеров
Трамп пригласил на инаугурацию миллиардеров Фото:

В инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января, примут участие американский предприниматель Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и глава Meta (организация, запрещенная и признанная в РФ экстремистской) Марк Цукерберг. Об этом сообщает NBC News. 

«Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг посетят инаугурацию избранного президента Дональда Трампа», — говорится в материале. Миллиардеры будут сидеть вместе на трибуне с другими известными гостями.

Избранный президент США Дональд Трамп принесет присягу у Капитолия (Вашингтон) и выступит с инаугурационной речью 20 января 2025 года. На церемонию будущий президент пригласил председателя КНР Си Цзиньпина и еще ряд глав государств. Как и где смотреть процесс инаугурации и в чем он заключается — в материале URA.RU.

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В инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января, примут участие американский предприниматель Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и глава Meta (организация, запрещенная и признанная в РФ экстремистской) Марк Цукерберг. Об этом сообщает NBC News.  «Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг посетят инаугурацию избранного президента Дональда Трампа», — говорится в материале. Миллиардеры будут сидеть вместе на трибуне с другими известными гостями. Избранный президент США Дональд Трамп принесет присягу у Капитолия (Вашингтон) и выступит с инаугурационной речью 20 января 2025 года. На церемонию будущий президент пригласил председателя КНР Си Цзиньпина и еще ряд глав государств. Как и где смотреть процесс инаугурации и в чем он заключается — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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