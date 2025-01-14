Охрана южнокорейского президента опять не пускает силовиков для ареста

Охрана президента Южной Кореи Юн Сок Еля снова не пускает следователей, которые хотят арестовать главу государства. Об этом сообщили источники, близкие к правоохранительным органам.
«Правоохранительные органы снова оказались в состоянии противостояния со службой охраны южнокорейского президента, несмотря на демонстрацию ордера на обыск и арест. Следователи пытаются пройти в резиденцию силой», — передает агентство Yonhap со ссылкой на источники.
Юристы Юн Сок Еля считают, что ордер на арест является недействительным. У резиденции главы республики собрались более 6,5 тысяч сторонников президента, отмечает агентство. Уточняется, что здесь же дежурят около трех тысяч полицейских.
Ранее следователи государственного агентства по борьбе с коррупцией уже пытались пробиться в президентскую резиденцию Юн Сок Еля, чтобы задержать его. Однако сделать это не удалось.
В ночь на 4 декабря Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, целью которого, по его словам, является борьба с просеверокорейскими элементами и поддержание либерального конституционного порядка. Для обеспечения контроля над ситуацией к зданию парламента были направлены подразделения спецназа с задачей не допустить вход депутатов. Однако Национальное собрание Южной Кореи смогло собраться и провести заседание, на котором было проголосовано за отмену введенного военного положения.
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