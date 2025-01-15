Эксперт рассказал, как защитить аккаунт в Telegram

Руководитель Kaspersky GReAT Галов: три настройки в Telegram защитят аккаунт
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники используют группы в Telegram
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Для обеспечения безопасности своего аккаунта в Telegram необходимо воспользоваться тремя настройками: двухфакторной аутентификацией, ограничением звонков и управлением приглашениями в группы. Об этом сообщил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.

«Включите двухфакторную аутентификацию. В Telegram эту функцию выполняет облачный пароль. Его нужно будет вводить для каждого входа в Telegram-аккаунт с нового устройства (помимо номера телефона и кода подтверждения). Такой подход поможет дополнительно обезопасить учетную запись в случае, если злоумышленникам удалось заполучить номер телефона и код подтверждения», — передает его слова РИА Новости.

Дмитрий Галов также подчеркнул значимость ограничения звонков и возможности добавления в группы. В разделе настроек конфиденциальности необходимо установить, чтобы звонить могли только добавленные в контакты пользователи или никто.

Это снизит риск столкновения с телефонными мошенниками. Настройка ограничений на добавление в группы помогает защититься от спама и мошеннических схем, где злоумышленники могут использовать группы для распространения ссылок с целью кражи данных.

Ранее URA.RU писало о массовом сбое Рунета 14 января. Пока не работали многие поисковые системы, провайдеры и мессенджеры, Telegram был одним из немногих приложений, которое почти не сбоило.

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Для обеспечения безопасности своего аккаунта в Telegram необходимо воспользоваться тремя настройками: двухфакторной аутентификацией, ограничением звонков и управлением приглашениями в группы. Об этом сообщил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов. «Включите двухфакторную аутентификацию. В Telegram эту функцию выполняет облачный пароль. Его нужно будет вводить для каждого входа в Telegram-аккаунт с нового устройства (помимо номера телефона и кода подтверждения). Такой подход поможет дополнительно обезопасить учетную запись в случае, если злоумышленникам удалось заполучить номер телефона и код подтверждения», — передает его слова РИА Новости. Дмитрий Галов также подчеркнул значимость ограничения звонков и возможности добавления в группы. В разделе настроек конфиденциальности необходимо установить, чтобы звонить могли только добавленные в контакты пользователи или никто. Это снизит риск столкновения с телефонными мошенниками. Настройка ограничений на добавление в группы помогает защититься от спама и мошеннических схем, где злоумышленники могут использовать группы для распространения ссылок с целью кражи данных. Ранее URA.RU писало о массовом сбое Рунета 14 января. Пока не работали многие поисковые системы, провайдеры и мессенджеры, Telegram был одним из немногих приложений, которое почти не сбоило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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