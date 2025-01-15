Минобороны РФ подало иск о взыскании к «Военторгу»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арбитражный суд Москвы принял иск о взыскании от Минобороны к «Военторгу»
Арбитражный суд Москвы принял иск о взыскании от Минобороны к «Военторгу» Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Минобороны России подало иск к АО «Военторг» о взыскании 111,5 тысячи рублей. Суд принял иск к производству, следует из материалов. Гендиректором «Военторга» является Владимир Павлов, он обвиняется в хищении 400 миллионов рублей при выполнении госконтрактов.

«Исковое заявление ведомства о взыскании 111 тысяч 436 рублей с АО „Военторг“ к производству судом принято», — сообщается в документе, текст которого передает ТАСС. Заявление поступило в декабре 2024 года.

Уголовное дело о хищении против Павлова было возбуждено 30 июля, через два дня гендиректора «Военторга» арестовали. Наряду с Павловым, по делу о хищении 400 миллионов при выполнении госзаказа для нужд МО РФ также проходят фигуранты Сергей Тетруашвили и Дмитрий Комлев. В декабре 2024 года всем троим продлили срок содержания в СИЗО до конца марта 2025 года.

АО «Военторг» — единственный поставщик имущества вещевой службы для армии, учрежденный Минобороны в 2009 году. Принадлежит АО «Гарнизон», в свою очередь принадлежащему военному ведомству. «Военторг» оказывает услуги по организации питания и банно-прачечного обслуживания, пошиву военной формы и иным сферам бытового обеспечения в интересах МО и других министерств и организаций. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минобороны России подало иск к АО «Военторг» о взыскании 111,5 тысячи рублей. Суд принял иск к производству, следует из материалов. Гендиректором «Военторга» является Владимир Павлов, он обвиняется в хищении 400 миллионов рублей при выполнении госконтрактов. «Исковое заявление ведомства о взыскании 111 тысяч 436 рублей с АО „Военторг“ к производству судом принято», — сообщается в документе, текст которого передает ТАСС. Заявление поступило в декабре 2024 года. Уголовное дело о хищении против Павлова было возбуждено 30 июля, через два дня гендиректора «Военторга» арестовали. Наряду с Павловым, по делу о хищении 400 миллионов при выполнении госзаказа для нужд МО РФ также проходят фигуранты Сергей Тетруашвили и Дмитрий Комлев. В декабре 2024 года всем троим продлили срок содержания в СИЗО до конца марта 2025 года. АО «Военторг» — единственный поставщик имущества вещевой службы для армии, учрежденный Минобороны в 2009 году. Принадлежит АО «Гарнизон», в свою очередь принадлежащему военному ведомству. «Военторг» оказывает услуги по организации питания и банно-прачечного обслуживания, пошиву военной формы и иным сферам бытового обеспечения в интересах МО и других министерств и организаций. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...