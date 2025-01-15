Минобороны РФ подало иск о взыскании к «Военторгу»

Минобороны России подало иск к АО «Военторг» о взыскании 111,5 тысячи рублей. Суд принял иск к производству, следует из материалов. Гендиректором «Военторга» является Владимир Павлов, он обвиняется в хищении 400 миллионов рублей при выполнении госконтрактов.
«Исковое заявление ведомства о взыскании 111 тысяч 436 рублей с АО „Военторг“ к производству судом принято», — сообщается в документе, текст которого передает ТАСС. Заявление поступило в декабре 2024 года.
Уголовное дело о хищении против Павлова было возбуждено 30 июля, через два дня гендиректора «Военторга» арестовали. Наряду с Павловым, по делу о хищении 400 миллионов при выполнении госзаказа для нужд МО РФ также проходят фигуранты Сергей Тетруашвили и Дмитрий Комлев. В декабре 2024 года всем троим продлили срок содержания в СИЗО до конца марта 2025 года.
АО «Военторг» — единственный поставщик имущества вещевой службы для армии, учрежденный Минобороны в 2009 году. Принадлежит АО «Гарнизон», в свою очередь принадлежащему военному ведомству. «Военторг» оказывает услуги по организации питания и банно-прачечного обслуживания, пошиву военной формы и иным сферам бытового обеспечения в интересах МО и других министерств и организаций.
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