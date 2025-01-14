Какие православные праздники отмечают 15 января 2025 года: традиции и приметы

В среду 15 января 2025 года православные христиане в России отмечают сразу два важных церковных праздника — День памяти преподобного Серафима Саровского и Селиверстов день (Куриный праздник) в народном календаре. Эти даты наполнены глубоким духовным смыслом и связаны с почитанием великих святых и сохранением древних традиций — подробнее в материале URA.RU.
День памяти преподобного Серафима Саровского
15 января Русская православная церковь чтит память одного из самых любимых и почитаемых русских святых — преподобного Серафима Саровского. Именно в этот январский день в 1833 году завершился земной путь великого подвижника и молитвенника за всю русскую землю.
Будущий святой, получивший при рождении имя Прохор, появился на свет в 1754 году в Курске в благочестивой купеческой семье. С юных лет он мечтал всецело посвятить свою жизнь Богу и в 24 года принял монашеский постриг в Саровском монастыре с именем Серафим, что значит «пламенный».
Вся дальнейшая жизнь преподобного — это непрестанная молитва, длительное уединение в лесной келье, многочасовое стояние на камне с воздетыми к небу руками, тяжелый телесный недуг после избиения разбойниками. Но именно через эти испытания и скорби он стяжал великие духовные дары — прозорливость, чудотворение, любовь к каждому человеку.
Тысячи людей приходили в Саровскую обитель, чтобы получить совет и благословение старца Серафима, услышать его приветствие «Радость моя!». После блаженной кончины преподобного многие получали исцеления по его молитвам, а в 1903 году состоялось всероссийское прославление отца Серафима в лике святых.
Сегодня мощи святого почивают в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, куда непрерывным потоком идут паломники со всего мира. В этот день во всех храмах совершаются праздничные богослужения, верующие прикладываются к иконам батюшки Серафима, испрашивая его небесной помощи и предстательства.
Жизнь преподобного Серафима учит смирению и кротости, состраданию к ближним и упованию на волю Божию. Его образ сияет немеркнущим светом любви Христовой и призывает каждого из нас к духовному деланию и преображению своей души.
Куриный праздник (Селиверстов день)
Также 15 января января отмечают Куриный праздник или Селиверстов день в народном календаре. Он связан с именем святого Сильвестра, римского епископа IV века, почитавшегося на Руси как покровитель домашней птицы.
По старинной легенде, святой Сильвестр спас свой город от морского чудовища, грозившего его затопить. А в более поздних поверьях он стал защитником кур от всяких напастей. Поэтому в Селиверстов день крестьяне совершали специальные обряды для сохранения птицы.
Например, обязательно чистили курятники, окуривали их дымом от веток освященной вербы, рисовали над входом кресты. Считалось, что это убережет кур от лихорадок и куриной слепоты. Кроме того, в курятниках вешали «куриного бога» — камень с естественным отверстием, который тоже должен был охранять пернатых от нечистой силы.
При этом на Селиверстов день строго запрещалось есть куриное мясо — иначе, по поверью, птица переведется, и удача покинет дом. Еще одним табу этого дня была подготовка ужина женщинами — после захода солнца за плиту вставали только мужчины.
В некоторых местах на Руси в Куриный праздник проводили особые гадания на луковицах. Для этого брали 12 луковиц, очищали их, посыпали солью и оставляли на ночь на печи. Утром смотрели — если луковица оказывалась мокрой, значит, соответствующий ей месяц будет дождливым. Такое гадание позволяло предсказать погоду на весь грядущий год.
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