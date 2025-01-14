Мэрия Челябинска: в центре помощи сиротам произошла бытовая ссора

Между воспитанниками центра помощи детям-сиротам в Челябинске произошла бытовая ссора, жизнь ребенка вне опасности. Об этом URA.RU сообщил замглавы города Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.
«В одном из центров помощи детям-сиротам Челябинска произошла бытовая ссора между двумя воспитанниками. В результате один из подростков попал в больницу с ножевым ранением. По информации областного минздрава, жизнь ребенка вне опасности, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Авдеев.
Замглавы города добавил, что данная ситуация находится на особом контроле у главы города. Для расследования инцидента создана комиссия, которая изучит все обстоятельства ситуации и оценит работу сотрудников центра.
Инцидент в центре помощи детям-сиротам произошел 14 января. 15-летний подросток ударил ножом в грудь 16-летнего парня, пострадавшему оперативно оказана медпомощь. Возбуждено уголовное дело.
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