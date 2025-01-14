14 января 2025

Текслер в Миассе встретился с главой Роскосмоса Борисовым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский экологический форум. Челябинск, текслер алексей
Текслер обсудил с Борисовым вопросы развития городов Миасс и Усть-Катав Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Миассе провел рабочую встречу с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, на которой обсуждались вопросы развития городов Миасс и Усть-Катав. Об этом 15 января сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Глава региона представил руководителю Роскосмоса предварительные итоги социально-экономического развития области, а также обсудил с ним перспективы развития Миасского городского округа. <…> Также в ходе встречи обсуждались вопросы работы Усть-Катавского вагоностроительного завода и развития города», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.

Уровень индекса промышленного производства в Миассе удалось сохранить, сообщил Текслер Борисову. На «УралАзе» завершается строительство конвейера. Промышленные предприятия Миасса работают стабильно. «Город активно развивается», — отметил Текслер.

Борисов также посетил производственную площадку АО «ГРЦ Макеева». Там он ознакомился с возможностями экспериментально-стендовой базы, позволяющей проводить полномасштабные испытания образцов ракетно-космической техники.

Рабочая встреча Текслера с Борисовым
Рабочая встреча Текслера с Борисовым

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Миассе провел рабочую встречу с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, на которой обсуждались вопросы развития городов Миасс и Усть-Катав. Об этом 15 января сообщила пресс-служба регионального правительства. «Глава региона представил руководителю Роскосмоса предварительные итоги социально-экономического развития области, а также обсудил с ним перспективы развития Миасского городского округа. <…> Также в ходе встречи обсуждались вопросы работы Усть-Катавского вагоностроительного завода и развития города», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Уровень индекса промышленного производства в Миассе удалось сохранить, сообщил Текслер Борисову. На «УралАзе» завершается строительство конвейера. Промышленные предприятия Миасса работают стабильно. «Город активно развивается», — отметил Текслер. Борисов также посетил производственную площадку АО «ГРЦ Макеева». Там он ознакомился с возможностями экспериментально-стендовой базы, позволяющей проводить полномасштабные испытания образцов ракетно-космической техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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