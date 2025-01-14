Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Миассе провел рабочую встречу с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, на которой обсуждались вопросы развития городов Миасс и Усть-Катав. Об этом 15 января сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Глава региона представил руководителю Роскосмоса предварительные итоги социально-экономического развития области, а также обсудил с ним перспективы развития Миасского городского округа. <…> Также в ходе встречи обсуждались вопросы работы Усть-Катавского вагоностроительного завода и развития города», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
Уровень индекса промышленного производства в Миассе удалось сохранить, сообщил Текслер Борисову. На «УралАзе» завершается строительство конвейера. Промышленные предприятия Миасса работают стабильно. «Город активно развивается», — отметил Текслер.
Борисов также посетил производственную площадку АО «ГРЦ Макеева». Там он ознакомился с возможностями экспериментально-стендовой базы, позволяющей проводить полномасштабные испытания образцов ракетно-космической техники.
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