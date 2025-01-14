14 января 2025

Пермский священник назвал причину масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

Пермский игумен счел причиной пожаров в США безбожие кинозвезд
© Служба новостей «URA.RU»
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В Лос-Анджелесе сгорело более 10 тысяч зданий (архивное фото)
В Лос-Анджелесе сгорело более 10 тысяч зданий (архивное фото) Фото:
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В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар

Отсутствие благодарности богу и отказ от его помощи со стороны американских кинозвезд стали причинами масштабных пожаров, которые охватили Лос-Анджелес. Такое мнение выразил пермский игумен Кирилл (Клементьев). Он заявил, что огонь уничтожил дома, в том числе, звезд Голливуда после церемонии вручения премии «Золотой глобус». На ней никто из победителей не поблагодарил бога за помощь, отметил священник.

«Когда Бог не нужен... 5 января в Лос-Анджелесе состоялась 82-я церемония вручения премии „Золотой глобус“. В конце церемонии ведущий объявил, что впервые за 82 года никто из присутствующих не упомянул имя Божие и не поблагодарил Его за помощь: „Мы обошлись без Бога на этот раз“. Зал засмеялся. 7 января страшный пожар охватил Лос-Анджелес с четырех сторон», — пишет игумен Кирилл в соцсети «ВКонтакте».

Самые масштабные в истории штата Калифорния пожары начались 7 января. Более 20 человек погибли, сгорели тысячи домов. Недвижимости лишились и многие звезды Голливуда. Местные СМИ пишут, что из-за пожаров могут отменить церемонию вручения кинопремии «Оскар». 

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Отсутствие благодарности богу и отказ от его помощи со стороны американских кинозвезд стали причинами масштабных пожаров, которые охватили Лос-Анджелес. Такое мнение выразил пермский игумен Кирилл (Клементьев). Он заявил, что огонь уничтожил дома, в том числе, звезд Голливуда после церемонии вручения премии «Золотой глобус». На ней никто из победителей не поблагодарил бога за помощь, отметил священник. «Когда Бог не нужен... 5 января в Лос-Анджелесе состоялась 82-я церемония вручения премии „Золотой глобус“. В конце церемонии ведущий объявил, что впервые за 82 года никто из присутствующих не упомянул имя Божие и не поблагодарил Его за помощь: „Мы обошлись без Бога на этот раз“. Зал засмеялся. 7 января страшный пожар охватил Лос-Анджелес с четырех сторон», — пишет игумен Кирилл в соцсети «ВКонтакте». Самые масштабные в истории штата Калифорния пожары начались 7 января. Более 20 человек погибли, сгорели тысячи домов. Недвижимости лишились и многие звезды Голливуда. Местные СМИ пишут, что из-за пожаров могут отменить церемонию вручения кинопремии «Оскар». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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