Пермский священник назвал причину масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

Отсутствие благодарности богу и отказ от его помощи со стороны американских кинозвезд стали причинами масштабных пожаров, которые охватили Лос-Анджелес. Такое мнение выразил пермский игумен Кирилл (Клементьев). Он заявил, что огонь уничтожил дома, в том числе, звезд Голливуда после церемонии вручения премии «Золотой глобус». На ней никто из победителей не поблагодарил бога за помощь, отметил священник.
«Когда Бог не нужен... 5 января в Лос-Анджелесе состоялась 82-я церемония вручения премии „Золотой глобус“. В конце церемонии ведущий объявил, что впервые за 82 года никто из присутствующих не упомянул имя Божие и не поблагодарил Его за помощь: „Мы обошлись без Бога на этот раз“. Зал засмеялся. 7 января страшный пожар охватил Лос-Анджелес с четырех сторон», — пишет игумен Кирилл в соцсети «ВКонтакте».
Самые масштабные в истории штата Калифорния пожары начались 7 января. Более 20 человек погибли, сгорели тысячи домов. Недвижимости лишились и многие звезды Голливуда. Местные СМИ пишут, что из-за пожаров могут отменить церемонию вручения кинопремии «Оскар».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!