Кинопремию «Оскар» могут отменить впервые в истории из-за пожаров

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Премию «Оскар» могут отменить
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новость из сюжета
В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар

Церемония вручения кинопремии «Оскар» может быть отменена впервые за свою историю из-за разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Как сообщают иностранные издания, организационные комитеты ежедневно оценивают обстановку, чтобы принять окончательное решение.

«Церемония вручения премии „Оскар“ впервые за свою 96-летнюю историю находится на грани отмены из-за смертоносных лесных пожаров, опустошивших Лос-Анджелес. Официальные комитеты премии „Оскар“ ежедневно следят за ситуацией...» — пишет The Sun.

По словам источников издания, если даже ситуация с пожарами стабилизируется, городу потребуется время на восстановление. В связи с этим руководство кинопремии рассматривает возможность сосредоточить усилия на поддержке пострадавших и сборе средств для помощи жителям города.

Ранее действующий президент США Джо Байден озвучил расходы на восстановление сгоревшего Лос-Анджелеса. По его словам, для этого потребуются десятки миллионов долларов. Глава Штатов также подчеркнул, что его администрация добьется финансирования от конгресса.

В Калифорнии произошли самые крупные лесные пожары в истории штата, начавшиеся 7 января 2025 года. По последним данным, число жертв достигло 24 человек. Огонь охватил территорию свыше 16 тысяч гектаров, уничтожив более 12,3 тысячи жилых домов. В районах, откуда было проведено эвакуацию населения, зафиксированы случаи мародерства. По словам, представителя сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билла Уэйделла, ущерб от пожаров в штате составит порядка 135-150 миллиардов долларов, пишет «Национальная служба новостей».

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Церемония вручения кинопремии «Оскар» может быть отменена впервые за свою историю из-за разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Как сообщают иностранные издания, организационные комитеты ежедневно оценивают обстановку, чтобы принять окончательное решение. «Церемония вручения премии „Оскар“ впервые за свою 96-летнюю историю находится на грани отмены из-за смертоносных лесных пожаров, опустошивших Лос-Анджелес. Официальные комитеты премии „Оскар“ ежедневно следят за ситуацией...» — пишет The Sun. По словам источников издания, если даже ситуация с пожарами стабилизируется, городу потребуется время на восстановление. В связи с этим руководство кинопремии рассматривает возможность сосредоточить усилия на поддержке пострадавших и сборе средств для помощи жителям города. Ранее действующий президент США Джо Байден озвучил расходы на восстановление сгоревшего Лос-Анджелеса. По его словам, для этого потребуются десятки миллионов долларов. Глава Штатов также подчеркнул, что его администрация добьется финансирования от конгресса. В Калифорнии произошли самые крупные лесные пожары в истории штата, начавшиеся 7 января 2025 года. По последним данным, число жертв достигло 24 человек. Огонь охватил территорию свыше 16 тысяч гектаров, уничтожив более 12,3 тысячи жилых домов. В районах, откуда было проведено эвакуацию населения, зафиксированы случаи мародерства. По словам, представителя сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билла Уэйделла, ущерб от пожаров в штате составит порядка 135-150 миллиардов долларов, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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