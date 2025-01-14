«Мы больше не нужны»: в Екатеринбурге массово увольняют кондукторов троллейбусов

В Екатеринбурге массово увольняют кондукторов троллейбусов

15 января 2025 в 11:45 Размер текста - 17 +

Из-за новых машин некоторые кондукторы остаются без работы Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге массово увольняются кондукторы из-за новых троллейбусов, где оплата производится автоматически по валидатору. Об этом URA.RU рассказал источник в «Гортрансе». На предприятии частично информацию подтвердили. «Людей поголовно увольняют, потому что в новых троллейбусах кондукторы не нужны, там проезд оплачивается по считывателю. Наивно предполагают, что пассажиры будут добросовестно покупать билеты. Старые же троллейбусы не оставят, пустят в утиль. Их уже начинают резать», — объяснил собеседник агентства. Новость по теме Мэр внезапно проехался в новом троллейбусе по центру Екатеринбурга. Фото Представитель «Гортранса» заявил, что сотрудников не увольняют, а предлагают им перевестись работать на трамваи, где кондукторов давно не хватает. Некоторые соглашаются, а некоторые предпочитают уйти из компании. «Оплата там фактически такая же, но зависит от выручки и от маршрута. В среднем все одинаково. На сегодня закуплены 50 новых белорусских троллейбусов, в январе—феврале поставят еще 50 с челябинского завода. Всего будет 100. Но кондукторов, которым предложат перевестись, меньше, потому что на троллейбусах их всегда не хватало», — рассказал сотрудник транспортного предприятия. По его словам, во всех новых троллейбусах оплата производится в салоне без участия кондуктора. Только «белорусы» выдают чеки, а «челябинцы» не выдают. Чтобы проверять, как добросовестно пассажиры покупают билеты, на маршрутах будут введены контролеры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге массово увольняются кондукторы из-за новых троллейбусов, где оплата производится автоматически по валидатору. Об этом URA.RU рассказал источник в «Гортрансе». На предприятии частично информацию подтвердили. «Людей поголовно увольняют, потому что в новых троллейбусах кондукторы не нужны, там проезд оплачивается по считывателю. Наивно предполагают, что пассажиры будут добросовестно покупать билеты. Старые же троллейбусы не оставят, пустят в утиль. Их уже начинают резать», — объяснил собеседник агентства. Представитель «Гортранса» заявил, что сотрудников не увольняют, а предлагают им перевестись работать на трамваи, где кондукторов давно не хватает. Некоторые соглашаются, а некоторые предпочитают уйти из компании. «Оплата там фактически такая же, но зависит от выручки и от маршрута. В среднем все одинаково. На сегодня закуплены 50 новых белорусских троллейбусов, в январе—феврале поставят еще 50 с челябинского завода. Всего будет 100. Но кондукторов, которым предложат перевестись, меньше, потому что на троллейбусах их всегда не хватало», — рассказал сотрудник транспортного предприятия. По его словам, во всех новых троллейбусах оплата производится в салоне без участия кондуктора. Только «белорусы» выдают чеки, а «челябинцы» не выдают. Чтобы проверять, как добросовестно пассажиры покупают билеты, на маршрутах будут введены контролеры.